Мариуполь не соединен даже с Волновахой: почему россияне до сих пор не запустили новую железную дорогу

Российские пропагандисты хвастались, что уже в ближайшее время завершат строительство железной дороги из Ростова-на-Дону до оккупированных территорий на Юге Украины. Однако до сих пор полноценно не запустили курсирование поездов в направлении Донецк – Волноваха – Мариуполь.

В разговоре с 24 Каналом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что мешает российским захватчикам наладить железнодорожное сообщение. Накануне была информация, что россияне собираются завершить строительство до июня.

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Почему же не курсируют поезда

Как отметил Андрющенко, у россиян уже вроде бы все готово к запуску железной дороги, но поезда не ездят. Возможно, задержка запуска связана с причинами безопасности, ведь технические работы якобы завершены.

Здесь уже даже мы теряемся,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что нет ответа, почему не курсируют поезда. Вероятно, россияне просто боятся сейчас их гнать.

Жара, вокруг все может быстро вспыхнуть. Оккупантам безразлично на гражданских, но сейчас жатва, собирают урожай и вывозят зерно. К тому же в тех местах базируются российские военные, возможно, из-за этого,

– сказал Андрющенко.

Сейчас речь идет о железной дороге в Ростов-на-Дону, одновременно по словам советника городского головы Мариуполя, до сих пор нет нормального сообщения даже между Мариуполем и Волновахой.

В то же время украинские партизаны всячески пытаются помешать россиянам запустить новую железную дорогу. В частности, в июне агент движения "Атеш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи Смоленска.