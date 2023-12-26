"Ожидаем ответный залп ракет": россияне устроили истерику из-за уничтожения БДК "Новочеркасск"

Во временно оккупированной Феодосии 26 декабря был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". После этого россияне в сети прибегли к угрозам, а некоторые считают фейком сообщения о взрывах, пожаре и потере судна.

Тактическая авиация уничтожила корабль "Новочеркасск" Черноморского флота России ночью 26 декабря. Как на это реагируют россияне в сети – передает 24 Канал.

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Россияне цинично ждут ответный залп ракет

Сторонники Кремля и так называемой "спецоперации" в сети устроили настоящую истерику из-за уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск". Уже традиционно россияне требуют ответных ракетных ударов, призывают военное руководство к массовым атакам по Украине. Пользователи также требуют от российского министра Сергея Шойгу "достойной реакции".

Большая часть комментариев – это истерика россиян. Они жалуются на "пе-ве-о", которое не смогло защитить порт в Феодосии, а также обвиняют во всем крымчан, ожидающих возвращения Украины. Более того, россияне оправдывают и ракетные удары по критической инфраструктуре.

Цинические комментарии россиян / Скриншоты из сети

Интересно, что среди кучи таких циничных комментариев можно найти и жалобу. В частности, часть российских комментаторов считают, что никакого взрыва в Феодосии не было, а все фото и видео это "фейк", ИПСО и постановка.

Россияне не признают потери БДК "Новочеркасск" / Скриншоты по сети

Бестолковые комментаторы в сети также не понимали, какой Новочеркасск атаковали. Некоторым россиянам даже пришлось объяснять, мол, под ударом оказался не город в Ростовской области, а корабль, стоявший в Феодосийском порту.

Жалуется на потерю БДК "Новочеркасск" и российский пропагандист, так называемый "спецкор" Никита Васильев. Он признал, что судно оказалось под ударом, но в то же время, как и большинство россиян, требует "наказания".



Российский пропагандист жалуется из-за удара по "Новочеркасску" / Скриншот

В российском минобороны подтвердили потерю

Утром 26 декабря российское минобороны опубликовало сообщение, в котором признало потерю большого десантного корабля "Новочеркасск". Правда, в традиционной форме оккупанты заявили лишь о "повреждении". Очевидно, детонация и масштабный пожар, который с ночи не утих, для россиян и является "повреждением".

Российские захватчики заявили, что "Новочеркасск" атаковали "авиационными управляемыми ракетами". Однако пропагандисты не могли просто признать утрату. Они также начали рассказывать сказки о "мощном русском пе-ве-о". Мол, в Крыму не только отразили атаку, но и якобы "уничтожили" самолеты, атаковавшие "Новочеркасск".

Вместе с тем, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил об одном погибшем и двух раненых в результате взрыва "Новочеркасска". Интересно, что экипаж БДК насчитывает 87 человек. Возникает вполне логичный вопрос о других членах экипажа, но оккупанты о них не распространяются.

Аксенов также заявил о "повреждении", но потери не признал.