За день до этого оккупанты жаловались на на налет беспилотников на ту же электростанцию. В результате атаки два блока ГРЭС отключились.

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Атака на ГРЭС

Как рассказали российским СМИ источники, 25 марта вблизи Новочеркасской государственной районной электростанции обнаружили обломки двух баллистических ракет. Сообщается, что их сбили российские системы ПВО. Обломки нашли всего в 500 метрах от объекта. Жертв или пострадавших нет.

В то же время за день до этого – 24 марта, Новочеркасскую ГРЭС атаковали беспилотники. Россияне зафиксировали 11 дронов. После взрывов на станции вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки два энергоблока отключились, один из неработающих энергоблоков (восьмой) поврежден. Пострадавших нет.

К слову! Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС) является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающая электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Эта станция также одна из крупнейших в Ростовской области.

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