За день до того окупанти скаржилися на наліт безпілотників на ту ж електростанцію. У результаті атаки два блоки ДРЕС відключилися.

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Атака на ДРЕС

Як розповіли російським ЗМІ джерела, 25 березня поблизу Новочеркаської державної районної електростанції виявили уламки двох балістичних ракет. Повідомляється, що їх збили російські системи ППО. Уламки знайшли всього за 500 метрів від об'єкту. Жертв чи постраждалих немає.

Водночас за день до цього – 24 березня, Новочеркаську ДРЕС атакували безпілотники. Росіяни зафіксували 11 дронів. Після вибухів на станції спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок атаки два енергоблоки відключилися, один із непрацюючих енергоблоків (восьмий) пошкоджений. Постраждалих немає.

До слова! Новочеркаська державна районна електростанція (ДРЕС) є основним джерелом генерації електроенергії у Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Ця станція також одна з найбільших у Ростовській області.

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