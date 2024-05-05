В Сухопутных войсках прокомментировали вероятность контрнаступления ВСУ в 2025 году

Западные аналитики и официальные лица говорят о том, что уже в следующем году Украина может начать новое мощное контрнаступление. Однако это очень нелегкий процесс, который требует и времени, и усилий.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил 24 Каналу, что новое контрнаступление не будет похожим на предыдущие, ведь ситуация на поле боя значительно изменилась. А для того, чтобы контрнаступление возможно было провести, необходимо несколько факторов.

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Что нужно для нового контрнаступления ВСУ

Прежде всего стоит понять, что существуют различные контрнаступательные операции.

Контрнаступления на тактическом уровне происходят всегда, как только мы имеем возможность отбросить врага или перехватить инициативу. Для контрнаступлений на оперативном уровне, например, в районе Часового Яра, на Лимано-Купянском или Авдеевском направлении нужно время и подготовка,

– отметил Иван Тимочко.

Говорится в частности о накоплении боекомплекта, слаженности бойцов. Чтобы все произошло на самом высоком уровне, необходим как определенный временной промежуток, так и ресурс.

Мощное контрнаступление стратегического уровня соответственно требует еще больше сил и средств.

"Если обещанное оружие союзников поступит в полной мере, успеет поступить в наши бригады и подразделения, состоится слаживание на уровне оперативных группировок, тогда уже можно говорить о контрнаступлении. Но для этого, к сожалению, нужно еще очень много работы, пота и кровавых мозолей, которые придется натереть", – объяснил Тимочко.

Поэтому говоря о большом контрнаступлении в конце 2024 или в 2025 году, стоит и понимать, какая кропотливая работа военных, касающихся войска структур и спецслужб должна состояться до этого.

Контрнаступление будет иметь другой вид

Важными для проведения контрнаступления также мобилизационные процессы – насколько правильно и слаженно сработают в Украине органы исполнительной власти, местного самоуправления, бизнес, силовые структуры и тому подобное.

Мы получили много опыта, к сожалению, заплатив за это кровью и ресурсами. Но этот опыт сейчас стоит оценить только в пользу победы нашей страны. Победа – это контрнаступления, которые сейчас абсолютно отличаться типом, методологией, процессом подготовки и самим ведением боевых действий,

– подчеркнул Тимочко.

Карта войны и поле боя сейчас действительно очень изменились по сравнению с 2023, а тем более – с 2022 годом. За это время появилось много номенклатуры оружия, которая совершенно иначе влияет на ведение, стратегию и тактику боя.

Что еще говорят о возможном контрнаступлении Украины