Получит ли Украина оружие для нового контрнаступления: Блинкен расставил все точки над "і"

Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе. Там его спросили о том, что Запад якобы не предоставит Украине оружие для нового масштабного контрнаступления и что это будто бы может подтолкнуть наше государство к переговорам с Россией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО оказывали поддержку Украине почти с первого дня полномасштабного вторжения России. По его словам, союзники помогали нашему государству не только защищаться от агрессии, но и возвращать свои оккупированные государством-террористом территории.

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Будет ли Украина получать помощь и дальше

Блинкен подчеркнул, что западные союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Эта помощь необходима для создания устойчивого будущего нашего государства. По его словам, обязательства партнеров перед Украиной сохраняются.

Госсекретарь США заявил, что наши союзники полны решимости сделать так, чтобы у Украины было то, что ей нужно для возвращения захваченных россиянами территорий. Как пояснил Блинкен, помощь от Запада сосредоточена на том, чтобы помочь Украине выстоять в текущей войне с Россией и построить для нашей страны будущее, в котором она будет крепко стоять на ногах.

Что в Госдепе думают о мирных переговорах

Кроме этого глава Госдепа США высказался по поводу мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, страна-агрессор не пойдет на такой шаг.

Как пояснил Блинкен, по мере того, как Владимир Путин верит в свою возможность продержаться дольше Украины и ее народа, Россия будет отказываться вступать в какие-либо осмысленные переговоры.

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