Получит ли Украина оружие для нового контрнаступления: Блинкен расставил все точки над "і"

29 ноября 2023, 18:56
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Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе. Там его спросили о том, что Запад якобы не предоставит Украине оружие для нового масштабного контрнаступления и что это будто бы может подтолкнуть наше государство к переговорам с Россией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО оказывали поддержку Украине почти с первого дня полномасштабного вторжения России. По его словам, союзники помогали нашему государству не только защищаться от агрессии, но и возвращать свои оккупированные государством-террористом территории.

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Будет ли Украина получать помощь и дальше

Блинкен подчеркнул, что западные союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Эта помощь необходима для создания устойчивого будущего нашего государства. По его словам, обязательства партнеров перед Украиной сохраняются.

Госсекретарь США заявил, что наши союзники полны решимости сделать так, чтобы у Украины было то, что ей нужно для возвращения захваченных россиянами территорий. Как пояснил Блинкен, помощь от Запада сосредоточена на том, чтобы помочь Украине выстоять в текущей войне с Россией и построить для нашей страны будущее, в котором она будет крепко стоять на ногах.

Что в Госдепе думают о мирных переговорах

Кроме этого глава Госдепа США высказался по поводу мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, страна-агрессор не пойдет на такой шаг.

Как пояснил Блинкен, по мере того, как Владимир Путин верит в свою возможность продержаться дольше Украины и ее народа, Россия будет отказываться вступать в какие-либо осмысленные переговоры.

Последние новости о поддержке Украины от США

  • Недавно спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон выразил надежду на то, что США успеют принять предоставление дополнительных средств в помощь Украине и Израилю к началу рождественских праздников. По словам политика, он уверен и оптимистично настроен по этому вопросу.
  • Однако глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер высказал противоположное мнение. Он считает, что помощь для Украины могут не успеть принять до конца 2023 года из-за разногласий между американскими конгрессменами.
  • Как сообщалось ранее, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, вместо этого диктатор хочет "переждать". Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия России также представляет угрозу НАТО, поэтому Вашингтон планирует поддерживать наше государство, пока оно освобождает временно оккупированные территории от российских захватчиков.

Автор: Петро Залива