Обороны недостаточно: полковник запаса объяснил, как ВСУ перейти в наступление

На протяжении длительного времени украинские военные ведут оборонительную войну. Впрочем, для освобождения территорий и эффективного уничтожения вражеской армии необходимы прежде всего наступательные операции.

Это понимает и высшее военное руководство Украины, подчеркивая важность деоккупации территорий, которая предусматривает наступательные действия. В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан поделился своим видением, как ВСУ могут перейти из обороны в наступление.

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От обороны к наступлению

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силам обороны важно достичь преимущества над противником, уменьшить потери, но самое главное – изменить оборонительную и наступательную психологию. Это, по его словам, должно стать важным шагом на пути к победе.

Задача любой армии, которая защищает свои территории – это уничтожение противника. Освобождение территорий – это следствие первой задачи. Нужно занимать оборонительные рубежи, которые дают возможность малыми силами и средствами уничтожать максимальное количество российской армии,

– подчеркнул Роман Свитан.

Вдоль всей линии фронта сейчас проводят определенные мероприятия, которые направлены именно на выполнение этой задачи.

"По изменению психологии – это также важно. Психология обороны грозит тем, что мы всю жизнь будем обороняться без определенных наступательных операций. Поэтому надо переходить от психологии обороны к наступлению. Наступление должно проводиться дальнобойными средствами поражения. Главная сила, которая может выполнять эти задачи – авиация", – подчеркнул полковник запаса.

Как бы там ни было, ракеты – это все же точечный механизм поражения врага, которыми трудно обеспечить масштабные поражения. Тем более ракеты являются чрезвычайно дорогими. Масштабно действовать может бомбардировочная авиация.

"Бомбардировщики могут выполнить фактически любую боевую задачу, если будет завоевано преимущество в воздухе. Средний боевой радиус бомбардировщиков около 500 километров. Этого достаточно, чтобы изменив психологию обороны на земле на наступательную в воздухе, заниматься освобождением территорий", – добавил Свитан.

Конечно, должен быть применен комплексный подход. В частности, сухопутные войска должны удерживать территории на земле, занимая лучшие рубежи. А уже авиация, ракеты и беспилотники должны уничтожать противника в глубоком тылу.

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