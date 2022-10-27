Новое наступление на Киев возможно, но оно будет сложнее для России, чем в феврале, – военный

Владимир Путин до сих пор не отказался от своих намерений захватить всю Украину. Поэтому эксперты не исключают, что Россия снова пойдет на Киев. Однако новое наступление будет сложнее для оккупантов, ведь Украина подготовлена.

Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что полностью захватить Украину Россия точно не сможет.

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Однако, по его словам, удар (новое наступление – 24 канал) на Киев возможен, но он будет намного сложнее для россиян, чем это было в феврале – марте 2022 года.

Ибо мы к этому готовы, и мы уже не будем вынуждены так растягивать их силы, чтобы разбить. К тому же, в России уже нет той профессиональной армии,

– заявил Сазонов.

По его мнению, Путин хочет заставить Украину пойти на переговоры, однако этого не сделает даже взятие Харькова, Одессы или бомбардировка инфраструктуры.

"Единственный вариант заставить Украину идти на уступки – это оккупация Киева или взятие столицы в кольцо. Но это невероятно сложно и Путину это не удастся. И все же это единственное, что может сработать", – сказал военный.

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Часть Киевской области в марте 2022 года находилась под временной оккупацией России. В результате зверств россиян в Киевской области погибли более 1300 человек . Жертв зверств оккупантов находят до сих пор.

Поэтому Сазонов не исключает возможность самоубийственного “рывка” России всеми силами. По его мнению, не зря Беларусь:

проводит скрытую мобилизацию,

сводит с Дальнего Востока технику и личный состав,

поднимает механиков, чтобы они ремонтировали российскую технику.

"Генштаб об этом говорит, но он, в первую очередь, намекает Лукашенко, что мы все видим, и если он придет, то его выгонят копняками, и тогда мы дойдем до Минска", – добавил военный.

К слову, для наступления на столицу оккупантам нужно более двух недель перебрасывать войска в Беларусь, а сейчас этого не происходит. Пока что россияне завезли на территорию страны около 3 200 военных, чего мало.