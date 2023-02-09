Это самоубийство, – в разведке сказали, где россияне могут попытаться высадить десант

Российские захватчики во время вероятного нового наступления попытаются высадить десант. Угроза существует на Севере и на Юге нашей страны.

Это прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов во время телемарафона, передает 24 Канал.

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"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Но он убежден, что такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины.

Так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту (Киевская область – 24 Канал), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам,

– добавил Юсов.

Ранее аналитики Института войны сообщили, что оккупанты пошли в наступление в Луганской области. Геолокационные кадры подтвердили достижение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватово.

Новое наступление россиян: что говорит разведка

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов констатировал, что не стоит употреблять формулировку "повторное наступление", ведь с 24 февраля 2022 года Украина живет в режиме широкомасштабной войны и свое наступление оккупанты не прекращали.

Также он подчеркнул, что даже когда речь идет об обострении боевых действий, вероятно, этого следует ожидать на Востоке нашего государства – а именно в Донецкой и Луганщине.

Конечно, могут быть сообщения со стороны российской пропаганды о том, что путинские воины активизировались по другим направлениям. Однако это, вероятно, вбросы и фейки для отвращения вооруженных сил.