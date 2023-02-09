Це прокоментував речник ГУР МО Андрій Юсов під час телемарафону, передає 24 Канал.
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"Якщо говоримо про класичну десантну операцію. Така загроза теж завжди присутня – або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу", – сказав Юсов.
Але він переконаний, що таке рішення було б самогубним для росіян. Такий десант буде дуже швидко знищено на території України.
Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область – 24 Канал), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам,
– додав Юсов.
Раніше аналітики Інституту війни повідомили, що окупанти пішли в наступ на Луганщині. Геолокаційні кадри підтвердили досягнення росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватово.
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Натомість представник ГУР Андрій Юсов констатував, що не варто вживати формулювання "повторний наступ", адже від 24 лютого 2022 року Україна живе в режимі широкомасштабної війни та свій наступ окупанти не припиняли.
Також він наголосив, що навіть коли йдеться про загострення бойових дій, ймовірно, цього слід очікувати на Сході нашої держави – а саме на Донеччині та Луганщині.
Звісно, що можуть бути повідомлення зі сторони російської пропаганди стосовно того, що путінські вояки активізувались на інших напрямках. Однак це, ймовірно, вкиди й фейки для відвертання уваги Збройних Сил.