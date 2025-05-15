Хотят продвинуться к окраинам Киева: Россия накапливает силы для нового наступления на Украину, – CNN

Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах в Турции, Россия активно накапливает войска у линии фронта и готовится к новому наступлению. В США считают, что цель Кремля – захват новых территорий вплоть до окраин Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие цели России во время будущего наступления

Два американских чиновника, которые знакомы с последними оценками США, сообщили изданию, что Россия накапливает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата большей территории Украины.

Один из американских чиновников заявил, что российское командование "стремится создать большую силу". Он также добавил, что вероятное наступление может быть сосредоточено на завоевании большей территории на востоке Украины.

Путин будет пытаться захватить любую землю, которую он сможет получить, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут,

– заявил второй американский чиновник.

В издании отметили, что подготовка к новому наступлению происходит в то время, когда Украина страдает от значительной нехватки живой силы на фронте. Согласно оценкам США, именно украинские БпЛА и минные поля сдерживают россиян, несмотря на значительное преимущество в живой силе.

Какие есть проблемы у России

В издании отмечают, что Россия имеет проблемы с накоплением необходимых сил для нового наступления, ведь обе стороны продолжают вести войну на истощение на востоке Украины.

Также один из чиновников в комментарии для издания сообщил, что пока нет никаких признаков того, что Северная Корея пока способна значительно увеличить численность своих войск в Украине, ведь уже потеряла тысячи своих солдат в боевых действиях.

В то же время последние американские оценки указывают на незначительные изменения в военных целях России, в частности взятие под контроль большей территории Украины, несмотря на то, что администрация Трампа призывает Кремль согласиться на 30-дневное прекращение огня и начать мирные переговоры.

К слову, представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин также подтвердил информацию о том, что россияне активно накапливают силы. Он также отметил, что летняя наступательная кампания России фактически уже началась. Также Шамшин считает, что не стоит рассчитывать на перемирие в ближайшее время.