Россия готовит большое наступление на фронте: какие направления под угрозой и когда все может начаться

Россияне активизировались на нескольких участках фронта, что может указывать на начало большой наступательной кампании. Однако, говорят эксперты, у врага есть несколько проблем, которые могут помешать этому.

В частности, Силы обороны крайне эффективно отрабатывают по скоплению россиян, которые готовятся идти в наступление. Специально для 24 Канала эксперты оценили, удастся ли ВСУ полноценно отразить вражеское наступление, где будут продолжаться самые большие бои и почему сейчас российская армия будет очень спешить получить новые "победы".

Где сейчас активно действует враг и как отвечают ВСУ?

Конкретной даты начала большого российского наступления нет. Ранее они планировали и осеннее, и зимнее наступления, которые так и не закончились серьезными успехами для врага. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж указал на то, что в первые недели марта россияне действительно пытались продавить украинские позиции, начиная с Сумской области и заканчивая Гуляйполем.

"Враг пытался наступать и на Покровском направлении. Но наши воины заблаговременно обнаружили подготовку наступательных действий противника, и нанесли системные удары. Это один из факторов, который нивелировал возможности россиян захватить Покровск, расширить действия у Мирнограда и дальше двигаться на Константиновку", – отметил Маломуж.

Что сейчас происходит возле Покровска: посмотрите на карте

Кроме того, пытались россияне наступать на юге Украины, в частности у Гуляйполя. Однако и там Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, контратаковав врага.

Мы изменили не только тактику обороны, но и начали уничтожать подразделения, которые лишь готовятся к атакам. Нам стало известно, что в Гуляйполе временно перебрасывают опытные подразделения из Покровска. Мы провели системные атаки дронами, ракетными системами и авиацией, уничтожив эти резервы. Атаки (врага, – 24 Канал) так и не состоялись,

– объяснил генерал армии.

Важно понимать, что у украинских защитников есть действительно определяющие успехи. В частности, известно об освобождении территорий на Александровском и Запорожском направлениях и частично возле Покровска.

Знаковой стала операция Сил обороны в Купянске, где уничтожили большую российскую группировку, которая пыталась, а кое-где и зашла в город. Украина и в дальнейшем готовится к новой активности врага, чтобы остановить возможные угрозы.

ВСУ срывают наступление россиян: смотрите видео

Когда россияне пойдут в масштабное наступление?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил, что россияне в частности активизировались на фронте из-за приближения сакральной для них даты – 9 мая. Ежегодно именно перед этой датой на поле боя становится горячее.

Я не считал бы это наступлением, это весеннее обострение. До 9 мая Путину надо что-то показать своему народу, захватить какой-то город или хотя бы один дом и сделать из этого "великую победу",

– отметил Свитан.

Военный эксперт также добавил, что самая сложная ситуация на поле боя может сложиться в начале апреля – за месяц до 9 мая. Тогда и россияне могут начать более масштабные наступательные операции.

"Сейчас они проводят формирующие операции вдоль всей линии фронта. Активность россиян от Херсона, где они лезут на острова в дельте Днепра, и до Сумского направления. Сейчас это разведка боем, да кое-где есть штурмы, но основная наступательная операция все же будет через неделю-полторы", – отметил полковник запаса.

Пока оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне, потом туда могут перебросить больше сил и средств. Вероятно, основных направлений для удара будет не более двух. В конце концов, они могут сжаться и до одного.

Свитан также считает, что ближе к лету Путину придется запустить механизм принудительной мобилизации, ведь сейчас с помощью рекрутинга не удается собрать нужное количество военных. Ближе к лету, когда мобилизуют больше людей и смогут их научить, на фронте могут начаться стратегические наступательные операции: наступление на Запорожье, большее давление в Донецкой области.

Когда россияне могут начать большое наступление: смотрите видео

Какие направления на фронте будут самыми горячими?

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение 2026 года Россия планирует призвать еще 409 тысяч контрактников для войны против Украины. В то же время такого количества военных не будет достаточно для того, чтобы значительно усилить российскую группировку на поле боя, отметил военный эксперт Павел Нарожный.

Если 409 разделить на 12, то получим 34 тысячи в месяц. То есть говорится исключительно о перекрытии текущих потерь. Это свидетельствует о том, что россияне хотят продолжать войну на истощение. Их основная ставка на то, что мы не выдержим,

– объяснил Нарожный.

Интересно также, что на горячие направления фронта россияне могут перебросить мобилизованных из Крыма. Хотя раньше им обещали, что они будут служить исключительно на территории полуострова: в Севастополе или Симферополе. Также враг планирует привлечь к боям и мобилизованных из других оккупированных территорий Украины, в частности Запорожской области.

Обратите внимание! Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Украина уже уничтожает больше военных, чем могут мобилизовать в России. По его словам, с начала зимы украинские беспилотники убили или вывели из строя по меньшей мере на 8 776 солдат больше чем Россия заменила.

Основные направления вражеского удара не являются новыми. Это Покровско-Мирноградская агломерация и Славянск. Именно туда россияне могут направить основной удар, по мнению военного эксперта, ведь и сейчас продолжают там наибольшее давление.

"Враг не активизируется на направлениях Сумской или Харьковской областей. Это маловероятно, учитывая доступность их человеческого ресурса. Одновременно давить на нескольких направлениях им будет крайне очень трудно", – отметил военный эксперт.

Противодействовать замыслу российского командования Украина может и уже активно это делает. Говорится в частности о существенном уменьшении украинских потерь на поле боя. Для этого, убежден Нарожный, надо больше использовать НРК, строить лучшие и качественные укрепления, чтобы оттуда было трудно выбивать наших солдат. Также важным аспектом является углубление работы артиллерии и дронов, чтобы враг просто не смог дойти до нашей пехоты.

Что сейчас происходит на поле боя: кратко