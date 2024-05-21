Замысел не сработал: куда россияне попытаются наступать в ближайшее время

Армия России начала наступление на севере Харьковской области, также существует угроза вражеского наступления на Сумщине. Однако основным направлением наступления российских захватчиков все же остается Донецкое.

Такое мнение 24 Каналу высказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россиянам крайне необходимо отбросить ВСУ от Угледара, чтобы решить проблемы с логистикой.

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"Я более чем уверен, что основное направление наступления будет Донецкое, а не Сумщина и Харьковщина", – заметил Нарожный.

Проблемы врага с логистикой

У врага огромные проблемы с логистикой в Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас все что есть у россиян – железнодорожная ветка через мост возле Чонгара, но его противник мало использует, а вторая – ветка через Мариуполь на Мелитополь, но она проходит вблизи Угледара примерно на расстоянии 20 километров.

Это означает то, что она (железнодорожная ветка через Мариуполь – 24 Канал) под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, если там что-то и передвигается, то очень ограниченно,

– сказал военный эксперт.

Россияне строят другую ветку вдоль моря, которая идет из Мариуполя в Бердянск и, возможно, будет соединена с железнодорожной веткой на Ростов. Тогда это очень сильно улучшит логистику врага, но она также близко расположена к Угледару, с которого Силы обороны смогут обстреливать эту железную дорогу.

Армии России очень нужно отбросить Вооруженные Силы Украины. Оккупанты делали очень много попыток атак на Угледар, но у них ничего не получилось,

– отметил Нарожный.

Сейчас замысел оккупантов выглядит так, что они атакуют Часов Яр. Если россияне захватят Часов Яр, дальше будет наступление на Покровск и Павлоград, и это будет угрозой уже для фланга. Тогда российские захватчики смогут наступать даже на Запорожском направлении на Роботино, но пока они только стачивают свои войска о Часов Яр, который держится.

Какая ситуация на фронте