Действительно ли Россия готовит новое меганаступление: ответ военного эксперта Defense Express

Во время разговора с Трампом 3 июля Владимир Путин заявил Трампу о намерении наступать в течение следующих 60 дней, чтобы выйти к административным границам украинских регионов, в которых "Россия имеет значительные позиции". Военный эксперт объяснил, насколько успешным может оказаться новое наступление оккупантов, и можно ли его назвать действительно новым.

Издание Bild со ссылкой на российский Генштаб тоже писало, что якобы Кремль готовит новое меганаступление на вторую половину лета 2025 года. В СНБО считают эту публикацию бессмысленной, ведь противник не прекращал наступательные действия еще с прошлого года, передает 24 Канал.

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Действительно ли Россия готовит новое наступление?

Такое же мнение имеет военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский. В интервью Oboz.ua он заявил, что оккупанты не закончили еще старое наступление.

Ссылаясь на историю войн, аналитик заметил, что обычно, одна из сторон конфликта проводит определенную операцию, получает или не получает желаемый результат, а тогда берет оперативную паузу для восстановления сил.

Однако россияне оперативной паузы как таковой не брали. "Поэтому говорить, что у них там какое-то новое наступление, не приходится", – объяснил Киричевский.

По словам эксперта, на некоторых направлениях ситуация остается неизменной в течение нескольких месяцев. Еще летом 2024 года было много истерики по поводу того, что россияне за осень выйдут на админграницу Днепропетровской области, возьмут Покровск и Торецк. Впрочем, пока противнику до сих пор не удалось реализовать эти намерения.

Сейчас на фронте есть определенная ситуация позиционного тупика – россияне не получают ожидаемого стремительного движения вперед. Поэтому говорить о том, что врагу удастся достичь значительных территориальных достижений, не приходится. В то же время у украинских сил тоже нет значительных оборонительных мощностей, которые бы позволили повторить что-то вроде Курской операции.

По мнению Киричевского, чтобы достичь значительного успеха россиянам нужно привлекать не только "северокорейских наемников, но и лаосских". Он предположил, что оккупанты могут попытаться захватить какие-то психологически важные пункты до реализации стратегической цели по захвату 4 регионов Украины.

"Если, конечно, с нами не случится стая черных лебедей вроде паралича армии, паралича государственного управления, паралича всего. Но таких стай черных лебедей перед нами не видно", – подытожил Киричевский.