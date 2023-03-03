Как только мобилизованных посылают прямо "в зубы" ВСУ, - NYT о "большом наступлении" России

Российские войска уже места, когда начали новое широкомасштабное наступление. Он должен восстановить темпы войны, по крайней мере, так планировали захватчики. По факту же, серьезных успехов у российских войск нет. оккупанты едва сдвинулись с места.

За год полномасштабной войны русские войска подверглись "потрясающих потерь" около 200 тысяч солдат. Тысячи танков и бронетранспортеров были уничтожены или стали трофеями для ВСУ.

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В России кончаются артиллерийские боеприпасы и крылатые ракеты. Многие из самых элитных, лучше всего обученных и опытных подразделений были уничтожены, но на восстановление пойдут годы, а не месяцы. Поэтому Кремль рассчитывает на мобилизованных, не проходящих должной учебы,

– говорится в статье.

Аналитики все больше сомневаются в том, что Россия в своем "новом" наступлении будет являться угрозой. Так, в ISW уже заявили, что под Лиманом ведутся интенсивнейшие бои, однако они завершаются без территориальных достижений.



Разбитая российская техника в Донецкой области / Фото The New York Times

Элитные войска разбиты, вместо них воюют неумелые мобилизованные

В России заканчиваются артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, и у нее проблемы с пополнением своих запасов из-за санкций Запада.

Более того, самые элитные, лучше обученные и опытные подразделения были уничтожены, разбиты. Для обновления мощностей российской армии, по мнению экспертов, понадобятся годы, а не месяцы.

Вместо них Россия вынуждена полагаться на десятки тысяч новопризванных солдат, спешно переброшенных на фронт, без соответствующей подготовки и учений.

Защитники на БТР в Харьковской области / Фото The New York Times

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ВСУ готовятся к весеннему наступлению

Украинская стратегия состоит в том, чтобы максимально поглощать удары и готовиться к весеннему контрнаступлению на западной бронетехнике.

Российская армия несет огромные потери: чем больше потерь на Донбассе, тем быстрее Украина сможет победить,

– цитирует издание президента Владимира Зеленского.

В то же время, по мнению аналитиков, ошибочно полагать, что Россия разоружена: у них все еще тысячи танков и артиллерии, они все еще имеют возможность производить бронетехнику, хотя мощности значительно меньше, чем в начале войны. Также у врага все еще преимущество в живой силе.

Издание также приводит мнение американского генерала Марка Милли, который говорит, что российское наступление представляет опасность только из-за численности российской армии.

"Путин призвал несколько сотен тысяч, и эти люди прибывают на поле боя. Так что у них есть количество, но удастся ли им продолжить борьбу, еще увидим", – сказал Милли.

Единственное направление, где российские войска продвигаются – это Бахмут. Оккупанты приблизились к городу и угрожают украинским силам. Однако ожесточенные бои продолжаются уже несколько месяцев, а Бахмут все еще стоит.

Ошибка россиян, что они не учатся на ошибках

В этом наступлении Россия перепробовала полдюжины атак по всему фронту на Донбассе, оккупанты решили не сосредотачиваться на одном штурме. И уже первая атака – танковый штурм шахтерского города Угледар, завершилась провалом: десятки танков и бронетранспортеров взорвались на минах или остались на полях разбитыми

Разрушения напоминали сцены сожженной и уничтоженной русской брони, которыми были характерны бои вокруг Киева минувшей зимой.

К теме Россия была разгромлена под Угледаром, оккупанты потеряли новую бронетехнику, – New York Times

"Их ошибка состоит в том, что они не учатся на своих ошибках", – сказал журналистам украинский военный с позывным "Дизель".