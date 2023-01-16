У России есть три большие проблемы, – военный обозреватель ответил на заявления о новом наступлении

Россияне, коварно совершившие вторжение на украинскую территорию 24 февраля 2022 года, имеют дальнейшие планы по террору Украины. Однако им не удастся реализовать задуманное по ряду веских причин.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, прогнозы россиян относительно повторного вторжения вражеских войск на территорию Украины не имеют доказательств.

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Вероятное наступление с территории Беларуси

Денис Попович прокомментировал, что у россиян есть проблемы с численностью военнослужащих, которые могли бы выполнить все боевые задачи диктатора.

Военный обозреватель успокоил, что если бы сейчас вражеские войска собирались перед границами с Украиной, как это было 24 февраля 2022 года, то украинская сторона это уже видела бы.

Я позволю себе поставить под очень большое сомнение прогнозы Андрея Илларионова о том, что мы должны готовиться к большой войне,

– подчеркнул он.

Однако отметил, что большая война на территории Украины уже продолжается, поэтому украинцы должны быть готовы к любому развитию событий в рамках российской агрессии.

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Российский военный флот

Денис Попович отметил, что экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов отмечал, что российские корабли вышли из Новороссийска, чтобы осуществить ракетные обстрелы по Украине. Действительно, у них есть соответствующие калибры.

Но сейчас в их составе нет десантных кораблей для того, чтобы они содержали личный состав и могли совершить атаку в Одесской области. Этих признаков сейчас нет,

– объяснил он.

По его словам, вопрос возникает и относительно возможности вражеских кораблей передвигаться. К тому же у россиян благодаря стараниям украинцев теперь нет крейсера "Москва", который был платформой ПВО. Также оккупанты не контролируют остров Змеиный, а в распоряжении украинской армии противокорабельные ракеты, которые в принципе делают невозможным высадку вражеского десанта.

Организация и реализация планов

Военный обозреватель рассказал, что возникает вопрос о способности россиян к масштабным, скоординированным операциям с разных сторон наступать на Украину.

У них есть вопрос с логистикой очень большой, который в принципе поставил крест на их наступлении на Киев в свое время,

– объяснил он.

Попович добавил, что у России проблемы и с управлением. Поэтому он отклонил вероятность реализации планов ракетных ударов по Западу Украины. В частности, по словам Илларионова, в России готовится удар и по направлению к Львову.

Украина готовится к новому наступлению России