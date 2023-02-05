"Движуха" будет – это точно: в ВСУ оценили подготовку россиян к большому наступлению

Украинские власти и западные разведки сообщают о том, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украину. Россияне постепенно стягивают силы к Восточному фронту.

Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Назаренко – пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады, которая находится неподалеку от Угледара Донецкой области. Как сообщали в Силах обороны, сейчас Россия сосредоточена на боевых действиях на Востоке.

Читайте также Россия будет двигаться на двух направлениях и снова захочет захватить Киев: что известно о новом этапе войны

Впрочем, украинские власти рассматривают разные сценарии нового наступления российских оккупантов.

Россияне накапливают силы в Луганской области

Как рассказал Назаренко, украинские военные на Востоке Украины не наблюдают подготовки оккупантов прямо к широкомасштабному наступлению. Впрочем, Россия стягивает войска на отдельные участки фронта.

Россияне накапливают силы в Луганской области. Они туда подтягивают резервы и говорят, что хотят наступать именно оттуда,

– сообщил пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады.

По его словам, украинские десантно-штурмовые войска давят на россиян в районе Кременной и Сватового. Назаренко предположил, что оккупанты хотят контратаковать на этом направлении.

"Когда позволит погода, действия будут с обеих сторон"

По словам пресс-офицера 68 отдельной егерской бригады, в настоящее время ВСУ не наблюдают того, что оккупанты формируют огромный "кулак" для наступления возле Угледара.

Но, конечно, "движуха" будет – это всем понятно. Когда погода позволит воевать полноценно, то и с нашей, и с их стороны какие-то действия будут,

– подчеркнул Назаренко.

Он добавил, что иначе и быть не может, ведь обеим сторонам нужно что-то делать.

Оккупанты хотят опередить контрнаступление ВСУ

Пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады считает, что Россия хочет начать свое наступление как можно скорее – раньше ВСУ.

Евгений Назаренко Пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Они хотят опередить наше контрнаступление. Россияне прекрасно понимают, что к нам идет западная техника в большом количестве. Также они прекрасно понимают, куда мы будем наступать. Может быть, россияне хотят опередить эти события и сорвать планы нашего военного руководства.

Он отметил, что, чтобы начать свои наступательные действия, россияне ждут соответствующей погоды.

"Чтобы можно было ездить, нужен или мороз, или чтобы было сухо. Из перехватов российской морской пехоты известно, что у них из техники в основном БТРы. А сейчас у нас (недалеко от Угледара – 24 Канал) такая слякоть, все застревает. Наступать нет никакой возможности", – объяснил Назаренко.

Он добавил, что пусть россияне ждут удачной погоды – ВСУ уже готовят им достойную встречу.

Новое наступление России: коротко