Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя материал Financial Times. В издании говорится, что летом 2024 года страна-агрессор может возобновить большое наступление на Украину.

Вашему вниманию Россия может летом начать новое крупномасштабное наступление, – Financial Times

"Не стоит недооценивать врага. Он тщательно подготовился к нашему летнему наступлению, соответственно мы не смогли реализовать весь кейс задач, на которые рассчитывали", – отметил Селезнев.

Как известно, летняя кампания Сил обороны пошла не по плану и имела скромные успехи. Одна из главных причин – несвоевременная и неполная поставка оружия от западных союзников.

Остается очевидным, что россияне будут пытаться изменить ситуацию на поле боя благодаря количественному и военно-техническому преимуществу. Теперь они активизировались на восточных направлениях, в частности Авдеевском и Купянском.

Украине нужно готовиться

Сейчас трудно спрогнозировать, хватит ли Украине ресурсов и резервов, чтобы отражать все вражеские атаки и штурмы. Помощь от Запада остается актуальной.

Мы должны быть готовы. Все мы должны работать над увеличением военно-технической помощи для нужд украинского войска, потому что самостоятельно лопатами вражеское нашествие мы точно не преодолеем,

– подчеркнул Селезнев.

По его словам, такие прогнозы, как в Financial Times, следует учитывать и соответственно на них реагировать.

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