Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя материал Financial Times. В издании говорится, что летом 2024 года страна-агрессор может возобновить большое наступление на Украину.
Вашему вниманию Россия может летом начать новое крупномасштабное наступление, – Financial Times
"Не стоит недооценивать врага. Он тщательно подготовился к нашему летнему наступлению, соответственно мы не смогли реализовать весь кейс задач, на которые рассчитывали", – отметил Селезнев.
Остается очевидным, что россияне будут пытаться изменить ситуацию на поле боя благодаря количественному и военно-техническому преимуществу. Теперь они активизировались на восточных направлениях, в частности Авдеевском и Купянском.
Украине нужно готовиться
Сейчас трудно спрогнозировать, хватит ли Украине ресурсов и резервов, чтобы отражать все вражеские атаки и штурмы. Помощь от Запада остается актуальной.
Мы должны быть готовы. Все мы должны работать над увеличением военно-технической помощи для нужд украинского войска, потому что самостоятельно лопатами вражеское нашествие мы точно не преодолеем,
– подчеркнул Селезнев.
По его словам, такие прогнозы, как в Financial Times, следует учитывать и соответственно на них реагировать.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- В настоящее время главная задача оккупантов состоит в окружении Авдеевки. Они пытаются это сделать с начала октября 2023 года, но безрезультатно.
- Одним из самых горячих направлений остается Бахмутское. Враг стянул 80 тысяч военных, чтобы протиснуть Силы обороны, в частности, возле Часового Яра.
- Кроме того, россияне сконцентрировали огромную группировку войск на левобережье Херсонщины. Они пытаются противодействовать украинским бойцам, удерживающим там плацдарм.