Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи матеріал Financial Times. У виданні йдеться про те, що влітку 2024 року країна-агресорка може поновити великий наступ на Україну.

До вашої уваги Росія може влітку розпочати новий великомасштабний наступ, – Financial Times

"Не варто недооцінювати ворога. Він ретельно підготувався до нашого літнього наступу, відповідно ми не спромоглися реалізувати весь кейс завдань, на які розраховували", – зазначив Селезньов.

Як відомо, літня кампанія Сил оборони пішла не за планом і мала скромні успіхи. Одна з головних причин – невчасне й неповне постачання зброї від західних союзників.

Залишається очевидним, що росіяни намагатимуться змінити ситуацію на полі бою завдяки кількісній і військово-технічній перевазі. Натепер вони активізувались на східних напрямках, зокрема Авдіївському й Куп'янському.

Україні потрібно готуватись

Наразі важко спрогнозувати, чи вистачить Україні ресурсів і резервів, щоб раз за разом відбивати всі ворожі атаки й штурми. Допомога від Заходу залишається актуальною.

Ми маємо бути напоготові. Усі ми маємо працювати над збільшенням військово-технічної допомоги для потреб українського війська, бо самотужки лопатами ворожу навалу ми точно не подолаємо,

– наголосив Селезньов.

За його словами, на такі прогнози, як у Financial Times, варто зважати й відповідно реагувати.

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