Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи матеріал Financial Times. У виданні йдеться про те, що влітку 2024 року країна-агресорка може поновити великий наступ на Україну.
До вашої уваги Росія може влітку розпочати новий великомасштабний наступ, – Financial Times
"Не варто недооцінювати ворога. Він ретельно підготувався до нашого літнього наступу, відповідно ми не спромоглися реалізувати весь кейс завдань, на які розраховували", – зазначив Селезньов.
Залишається очевидним, що росіяни намагатимуться змінити ситуацію на полі бою завдяки кількісній і військово-технічній перевазі. Натепер вони активізувались на східних напрямках, зокрема Авдіївському й Куп'янському.
Україні потрібно готуватись
Наразі важко спрогнозувати, чи вистачить Україні ресурсів і резервів, щоб раз за разом відбивати всі ворожі атаки й штурми. Допомога від Заходу залишається актуальною.
Ми маємо бути напоготові. Усі ми маємо працювати над збільшенням військово-технічної допомоги для потреб українського війська, бо самотужки лопатами ворожу навалу ми точно не подолаємо,
– наголосив Селезньов.
За його словами, на такі прогнози, як у Financial Times, варто зважати й відповідно реагувати.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Натепер головне завдання окупантів полягає в оточенні Авдіївки. Вони намагаються це зробити з початку жовтня 2023 року, але безрезультатно.
- Одним з найгарячіших напрямків залишається Бахмутський. Ворог стягнув 80 тисяч військових, щоб протиснути Сили оборони, зокрема, біля Часового Яру.
- Крім того, росіяни сконцентрували величезне угруповання військ на лівобережжі Херсонщини. Вони намагаються протидіяти українським бійцям, які утримують там плацдарм.