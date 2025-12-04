Миндича по документам нет, а общий телефон есть: интересные детали о новом ООО "Квартал ЮА"
- Среди учредителей нового ООО "Квартал ЮА" нет Тимура Миндича.
- Но телефон "Квартал ЮА" совпадает с номером другой фирмы, связанной с Миндичем.
Журналисты узнали детали о новосозданном ООО "Квартал ЮА". В государственном реестре юридических лиц есть интересная информация о компании.
Что указывает на связь Миндича и "Квартал ЮА"?
В государственном реестре юридических лиц указано, что компанию "Квартал ЮА" создали 14 ноября 2025 года – через три дня после объявления подозрения Тимуру Миндичу.
Бенефициарами стали работники Студии "Квартал 95" – это Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров, Александр Пикалов и Ирина Пикалова.
Тимура Миндича там нет, хотя он является соучредителем по меньшей мере четырех "кварталовских" компаний ("Киностолица", "Квартал ТВ", "Вижн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн".
Работники "Детектор медиа" подали запрос в "Квартал 95". Там ответили: "В состав учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией".
Но телефон "Квартал ЮА", указанный в реестре, совпадает с номером другой фирмы. Речь о "Некст Лайн Продакшн", наибольшей долей в которой владеет Тимур Миндич. Его партнерами в этой компании являются Александр Яковлев, Сергей и Борис Шефиры.
Журналист "Слідства.Інфо" позвонил по телефону "Квартал ЮА", указанном в реестре, и спросил, попал ли в компанию "Некст лайн продакшн", на что получил утвердительный ответ,
Последние новости о Миндиче
В САП рассказали, что Миндич и его коллеги ежедневно проверяли, не прослушивают ли их. И использовали шумоподавляющие устройства, чтобы никто посторонний не смог прослушать диалог.
Если они замечали слежку, то меняли маршруты, а также использовали практики контрнаблюдения, чтобы отвести подозрения. Также координировали действия через иностранные номера телефонов, удаляли данные с устройств, подчищали бухгалтерские и учетные записи.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей.