Новое правительство Германии не будет антиукраинским, – Кулеба

В Германии прошли парламентские выборы. Партия Ангелы Меркель потерпела поражение, поэтому власть, скорее всего, кардинально изменится. Однако Украине не стоит волноваться.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что новое правительство в Германии не будет антиукраинским.

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Что это значит

"Германия отличается наследственной внешней политикой. Если нормандский саммит состоится еще с участием Ангелы Меркель, то решения и обязательства, которые будут приняты немецкой стороной, останутся актуальными и для нового правительства страны", – считает Кулеба.

По его словам, новое немецкое правительство будет очень прагматично.

Оно не будет антиукраинским. Прежде всего оно будет заниматься внутренними немецкими вопросами,

– заверил министр.

Кулеба также заметил, что самое важное это то, каким будет коалиционное соглашение. Однако принципиальных изменений Кулеба не ожидает.

Выборы в Германии: результаты