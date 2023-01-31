Россия попытается развить новое продвижение в Донецкой области: в разведке Британии оценили шансы прорыва

На Донетчине идут ожесточенные бои. В разведке Великобритании отметили, что в этой области враг может попытаться развить новое продвижение. Впрочем, оперативного прорыва может не произойти.

Соответствующим прогнозом в ведомстве поделились на фоне анализа ситуации на фронте. В разведке добавили, что за прошедшие три дня Россия, вероятно, превратила зондирующие атаки вблизи Павловки и Угледара на более согласованный штурм.

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Готовятся к новому продвижению

Как напоминают в ведомстве, города расположены в каких-то 50 километрах от Донецка. Причем тот же район в ноябре 2022 года уже пытались штурмовать. Тогда 155-я бригада морской пехоты не смогла справиться с задачей.

Известно, что подразделения этой бригады снова принимают участие в наступлении. Скорее всего, им удалось продвинуться на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач. Она несколько месяцев была своеобразной линией разграничения.

Аналитики предполагают, что российское командование может преследовать разработку нового направления продвижения. Таким образом, враг стремится подойти к части Донецкой области, которая находится под контролем Украины. При этом захватчики планируют отвлечь ВСУ от Бахмутского направления. Напоминаем, что там месяцами идут ожесточенные бои.

В то же время в ведомстве отмечают, что существует малая вероятность того, что России удастся добиться оперативного значительного прорыва. В частности, потому, что у нее достаточно непривлеченных войск в этом районе.

Враг несет потери, но лезет вперед