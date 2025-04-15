Трамп теперь в тупике: Украина мастерски навязывает США свою игру на переговорах

Переговоры США с Россией не дают желаемых результатов Дональду Трампу, который обещал закончить войну то за 24 часа, то за 100 дней. Его недовольство растет и потому, что Украина усилила свои позиции.

Хоть нельзя сказать, что Киев перестал быть полностью зависимым от Вашингтона, но показал, что и манипулировать нами не смогут. Ярко об этом свидетельствуют новые заявления Трампа о войне, которые в разговоре с 24 Каналом проанализировал политтехнолог Тарас Загородний.

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Почему Трамп оказался в тупике

Президент Соединенных Штатов, вероятно, начинает осознавать, что ему не удастся решить "украинский вопрос" так легко, как он думал раньше.

Украинские позиции становятся сильнее. Последние заявления Трампа показывают его раздражение, потому что Украина навязывает собственную игру. Первое – показали пленных китайцев, как только началось конфронтация США с Китаем – это давление на американцев. Второе – интервью Зеленского каналу CBS, где он сказал, что готов купить ЗРК Patriot,

– отметил Тарас Загородний.

Первая реакция Трампа на интервью Зеленского не была радостной, скорее наоборот. Он заявил, мол, зачем начинать войну с кем-то, кто в 20 раз больше, и ожидать, что кто-то предоставит вам ракеты. Однако в целом для Трампа возникает определенная дилемма: не продать Украине Patriot – потерять немалые средства, и, как следствие, получить недовольных производителей ВПК, которые этих средств не смогли заработать.

Более того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже разрабатывает собственные зенитно-ракетные комплексы, призвав европейцев инвестировать в новейшую разработку. Вероятно, украинские ЗРК будут вдвое мощнее американских.

"Если перевести эту дипломатию, можно получить такой посыл: "или вы продаете Patriot сейчас, или позже вы их никому не продадите, ведь у нас будет лучшая альтернатива". И это не блеф. Именно так и нужно проводить переговоры", – подчеркнул политтехнолог.

Интересно! Политический эксперт Андрей Городницкий также считает, что недовольные заявления Трампа о войне связаны с его попытками оправдаться, почему он не может ее закончить, как обещал ранее. Свое раздражение он экстраполирует на Европу и Украину, боясь применять реальные средства давления на Россию.

В итоге США находятся в настоящем тупике: они не могут снять санкции с России и снова подключить российские банки к системе SWIFT, ведь на это нужно разрешение Европы. Так же понятно, что Украина не согласится на абсурдные предложения Стива Уиткоффа по "территориальным уступкам" России. А Кремль, свою очередь, откровенно показывает нежелание завершать войну без бенефитов для себя.

В то же время Украина продолжает доказывать США, что они ничего полезного не смогут получить от сотрудничества с Россией. Москва до сих пор является врагом Соединенных Штатов, ведь ее поддерживает Китай. В очередной раз показать это помогли пленные граждане Китая, которые воевали в Украине.