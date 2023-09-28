Наши ракеты достанут, – Жданов сказал, зачем россияне строят новое железнодорожное сообщение

После нескольких атак Керченский мост частично не работает, поэтому россияне ищут альтернативные логистические пути между оккупированными и своими территориями. Враг пытается построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком и уже начал возводить мост через реку Кальмиус.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал 24 Каналу возможности такого решения оккупантов и будущее нового железнодорожного моста.

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"Ну, пусть строят – мост нам не помешает, мы можем его в дальнейшем использовать для себя. А само железнодорожное сообщение наши ракеты достанут", – отметил Жданов.

По его словам, Генштаб примет решение уничтожить железнодорожную ветку и мост, когда их строительство будет на финишной прямой и будет мешать действиям украинских военных.

Зачем россияне строят новое железнодорожное сообщение: смотрите видео 24 Канала

Сколько времени понадобится россиянам

"Я думаю, все будет зависеть от того, какое количество железнодорожных войск они применят для строительства этой ветви. Если мы увидим, что там придут рабочие поезда и они будут двигаться довольно быстро, месяц – два – и они вполне могут построить короткие пути", – пояснил Жданов.

В то же время строительство моста займет не менее нескольких месяцев, потому что это сложное инженерное сооружение, которое должно выдерживать определенные нагрузки.

У россиян обостряются логистические проблемы: последние новости

Враг столкнулся с дефицитом шин. Из-за санкций оккупанты не могут получать химические элементы, необходимые для производства.

В результате нарушения в логистике оккупированный Крым столкнулся с дефицитом топлива. Проблема обострилась с начала сентября.

К слову, украинские военные контролируют логистику врага возле Бахмута. Благодаря размещению на высотах наша артиллерия держит россиян в постоянном напряжении.