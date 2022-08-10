Пораженный склад боеприпасов, надеемся, самолетов тоже не стало, – Воздушные силы
В Новофедоровке 9 августа прогремела серия взрывов. В Воздушных силах рассказали, что могло стать причиной этого.
Во время телемарафона Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, рассказал о взрывах на аэродроме "Саки". Он выразил надежду, что базировавшиеся там вражеские самолеты тоже взорвались.
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В Крыму детонировал состав
По словам Юрия Игната, на территории аэродрома "Саки" сдетонировал состав артиллерийских боеприпасов. Так что можно с уверенностью заявить, что он поражен. В то же время он напомнил о том, что на аэродроме на момент взрыва находились враждебные авиации, что и логично.
Будем надеяться, что она (российская авиация – 24 канал) уничтожена, как и этот состав. Потому что было видно несколько взрывов по территории всего аэропорта,
– подчеркнул Игнат.
Спикер Воздушных сил добавил, что по всей территории оккупированного полуострова Крым расположено 5 аэродромов. С них российские военные могут атаковать Украину. Речь как о "Бельбеке" и "Джанке", так и о других объектах.
"Аэродромы – чрезвычайно важная вещь, которую нужно демилитаризовать", – подчеркнул он.
Арестович рассказал, сколько судов было
Во время прямого эфира с Марком Фейгиным Алексей Арестович рассказал, сколько воздушных судов было на территории аэродрома . Советник главы ОП отметил, что перечень самолетов достаточно приличный. Если бы их всех можно было уничтожить за раз, то это можно было бы сравнить с десятой частью потерь самолетов и вертолетов врага на протяжении почти шести месяцев полномасштабной войны.
Итак, на аэродроме "Саки" базировались на момент взрывов:
- 13 Су-30СМ;
- 12 Су-24МР;
- 6 вертолетов;
- 1 Ил-76.
Также Алексей Арестович прокомментировал видео, на котором видны уничтоженные в результате взрывов российские самолеты. Советник главы ОП отметил, что у врага стало на два воздушных судна, похожие на Су-24, меньше.
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что до начала полномасштабного вторжения на "Саках" базировалось больше самолетов . Речь идет о 51 воздушном судне. Среди них – Су-24М, Су-30СМ, а также Су-33. Информацию эту он озвучил, ссылаясь на спутниковые снимки, сделанные до 24 февраля.
Напомним, что сами взрывы произошли 9 августа около 15.20. Тогда прогремели около 10 взрывов, а через полчаса еще один мощный. И все это очень испугало отдыхающих, которые слышали и видели, как на аэродроме что-то взлетает в воздух.
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