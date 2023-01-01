Все в слезах: семья из Херсона транслировала родным на оккупированных территориях обращения президента

Немалый процент украинцев имеет близких, которые находятся на оккупированных захватчиками территориях. Собственно, на таких территориях звучит исключительно враждебная пропаганда. Однако граждане нашего государства, несмотря на трудности, делают все, чтобы не дать Кремлю зомбировать мозги людей.

Мало кого новогоднее поздравление Президента Украины с 2023 годом оставило равнодушным. Для многих людей этот год стал самым тяжелым в жизни: кто потерял дом, кто близких, а кто до сих пор находится в оккупации. Однако важно, что мы пережили все трудности, поэтому нас точно постигнет счастье в следующем году, а нынешнее обращение главы государства лишь показало, что мы несокрушимы в нашей борьбе, и в ретроспективе подтвердило это.

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Мы поборем Россию и враждебную пропаганду

Собственно, в сети появилось видео, где украинская семья просматривает новогоднее обращение Зеленского. Важно, что происходит это в Херсоне, который украинские защитники освободили в ноябре 2022 года.

В то же время один из членов семьи на ролике держит ноутбук с трансляцией поздравления напротив телефона, который соединяет через видеосвязь семью с близкими, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Семья из Херсона транслирует обращение президента для близких на захваченных территориях: смотрите видео из социальных сетей

Этот ролик чрезвычайно выразителен. Он говорит, что мы готовы не только простоять врагу на поле боя, но и то, что украинцы осознают разрушительную силу кремлевской пропаганды и пытаются уберечь от нее родных. Важно помнить, что враг ведет против нас гибридную войну и уметь отличать ИПСО оккупантов от правдивой информации.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала

К этой теме напомним, что в своем "новогоднем поздравлении" президент Путин озвучил все те тезисы, которые должны навернуть людей к "русскому миру". Собственно, большая часть "праздничного" обращения диктатора была посвящена войне в Украине и тому, что якобы Россия "защищает свои границы".

Самое забавное, что для записи приветствия Путин взял массовку, которую нарядил в военную форму.