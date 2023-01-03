Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Тем временем СМИ нашли уже второго подставного актера в обращении Путина.

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Путин готовит свою быдломассу и Запад к мобилизации

Гудков рассказал, что Путин своей новогодней речью готовит свое население и Запад к очередной мобилизации, очередной депрессии, ограничениям и маразматическим решениям. Для Запада это сигнал, мол, у России еще достаточно ресурса, и она готова оплатить самую высокую цену за свою победу.

Тем более им особенно и расплачиваться сейчас не приходится. Они же находятся либо за границей, либо в надежных местах. Сами не воюют. Это не дворянство, воевавшее при царе вместе с армией. Все офицеры, как правило, были дворянами,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что они ничего не теряют. У них есть свои имения, деньги и т.д.

Гудков о том, какой сигнал передал Западу Путин во время новогоднего обращения: смотрите видео

Сигналы Западу по продолжению войны

По словам российского оппозиционного политика, Путин также указал, что будет продолжать войну. Мол, садитесь с нами за стол переговоров и что-нибудь отдайте. Также он показывает, что его страна готова к Великой войне. Иллюстрация того, что вокруг только герои.

"Хотя с россиянами, погибшими на войне, будет то же самое, что с немцами, погибшими во Второй мировой войне. В общем Путин готовит страну к великой войне. Это сигнал и Западу, и сигнал своей поддерживающей его быдломасе", – заметил Гудков.

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