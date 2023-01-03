Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Тим часом ЗМІ знайшли вже другого підставного актора у зверненні Путіна.
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Путін готує свою бидломасу й Захід до мобілізації
Гудков розповів, що Путін своєю новорічною промовою готує своє населення й Захід до чергової мобілізації, чергової депресії, обмежень і маразматичних рішень. Для Заходу це сигнал, мовляв, у Росії ще вдосталь ресурсу, й вона готова оплатити найвищу ціну за свою перемогу.
Тим паче їм особливо й розплачуватись зараз не доводиться. Вони ж перебувають або за кордоном, або в надійних місцях. Самі не воюють. Це не дворянство, яке воювали при царі разом з армією. Усі офіцери, як правило, було дворянами,
– зазначив російський опозиційний політик.
Він додав, що вони не втрачають нічого. Вони мають свої маєтки, гроші тощо.
Гудков про те, який сигнал передав Заходу Путін під час новорічного звернення: дивіться відео
Сигнали Заходу щодо продовження війни
За словами російського опозиційного політика, Путін також показав, що буде продовжувати війну. Мовляв, сідайте з нами за стіл перемовин і щось віддайте. Також він показує, що його країна готова до великої війни. Ілюстрація того, ніби довкола лише герої.
"Хоча з росіянами, які загинули на війні, буде те ж саме, що з німцями, що загинули у Другій світовій війні. Загалом Путін готує країну до великої війни. Це сигнал і Заходу, і сигнал своїй бидломасі, яка його підтримує", – зауважив Гудков.
Путін і війна в Україні: останні новини
- Турецький лідер Реджеп Ердоган, який намагається бути посередником між Україною і Росією, планує окремі розмови з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Президент Туреччини планує переговори із Зеленським і Путіним в один день.
- Кремль зараз не думає про завершення війни, бо йому нині це абсолютно нецікаво. Про вибори в Росії режим Путіна також зараз не думає, бо й це питання не на часі.
- Про те, що у Росії планують провести нову мобілізацію, ймовірно, не часткову, а загальну, говорив уже не один експерт та оглядач. І останні рішення російського диктатора та посилення пропаганди щодо прославлення воєнних злочинців лише яскравіше свідчать про таку підготовку.