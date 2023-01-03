Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Тим часом ЗМІ знайшли вже другого підставного актора у зверненні Путіна.

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Путін готує свою бидломасу й Захід до мобілізації

Гудков розповів, що Путін своєю новорічною промовою готує своє населення й Захід до чергової мобілізації, чергової депресії, обмежень і маразматичних рішень. Для Заходу це сигнал, мовляв, у Росії ще вдосталь ресурсу, й вона готова оплатити найвищу ціну за свою перемогу.

Тим паче їм особливо й розплачуватись зараз не доводиться. Вони ж перебувають або за кордоном, або в надійних місцях. Самі не воюють. Це не дворянство, яке воювали при царі разом з армією. Усі офіцери, як правило, було дворянами,

– зазначив російський опозиційний політик.

Він додав, що вони не втрачають нічого. Вони мають свої маєтки, гроші тощо.

Гудков про те, який сигнал передав Заходу Путін під час новорічного звернення: дивіться відео

Сигнали Заходу щодо продовження війни

За словами російського опозиційного політика, Путін також показав, що буде продовжувати війну. Мовляв, сідайте з нами за стіл перемовин і щось віддайте. Також він показує, що його країна готова до великої війни. Ілюстрація того, ніби довкола лише герої.

"Хоча з росіянами, які загинули на війні, буде те ж саме, що з німцями, що загинули у Другій світовій війні. Загалом Путін готує країну до великої війни. Це сигнал і Заходу, і сигнал своїй бидломасі, яка його підтримує", – зауважив Гудков.

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