Настоящая сказка в укрытиях: в Харькове стартовали праздничные дни для детей

В Харькове продолжается жизнь, несмотря на постоянные обстрелы России. Для местных и вынужденно перемещенных лиц начались праздничные дни в специально оборудованных укрытиях. Там продолжаются новогодние представления для детей.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что для малышей организовали дни, посвященные рождественским праздникам. Места, где проводят эти события, известны только родителям или педагогам.

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"Таких праздников очень не хватает. Они нужны для разгрузки детской психики и социализации, ведь в Харькове обучение за партами невозможно. Оно проходит только в смешанном формате: или в метро, или дистанционно", – сказала она.

Новогодние представления для детей

Анна Черненко отметила, что новогодние представления, которые организуют для детей в Харькове очень необходимы, ведь это немного отвлекает внимание от постоянных обстрелов.

Детей школьного возраста в Харькове более 50 тысяч, из них почти 27 тысяч это внутренне перемещенные лица.

Корреспондентка подчеркнула, что различные мероприятия к новогодним праздникам продлятся до середины января 2025 года.

Сейчас очень тяжелые времена. Мы (родители – 24 Канал) очень благодарны, что наших детей собирают и дарят им сказку. Это важно, – отметила мать ребенка, которая посетила праздник.

К слову, на Харьковщине продолжается строительство подземных школ, которые будут обеспечивать безопасность и оффлайн-обучение. В поселке Харьковского района возводят подземную школу, рассчитанную на 150 детей в пределах одной смены. Эти заведения будут служить также укрытиями во время тревог.