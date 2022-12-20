Зеленский создал Новокаховскую ГВА: кто стал ее руководителем

Президент Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области. Такое решение он принял 19 декабря.

Этот указ вступает в силу с дня его опубликования. Напомним, что 20 декабря Херсонщина снова оказалась под обстрелами оккупантов. К сожалению, есть жертвы.

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Зеленский создал Новокаховскую ГВА

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю создать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области,

– говорится в указе.

Отметим, что начальником Новокаховской ГВА Каховского района Херсонской области назначен Валерий Брусенский.

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