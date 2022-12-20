Зеленский создал Новокаховскую ГВА: кто стал ее руководителем
20 декабря 2022, 11:17Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
Президент Владимир Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области. Такое решение он принял 19 декабря.
Этот указ вступает в силу с дня его опубликования. Напомним, что 20 декабря Херсонщина снова оказалась под обстрелами оккупантов. К сожалению, есть жертвы.
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Зеленский создал Новокаховскую ГВА
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю создать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области,
– говорится в указе.
Отметим, что начальником Новокаховской ГВА Каховского района Херсонской области назначен Валерий Брусенский.
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- Оккупанты на Херсонщине распространяют слухи о том, что до Нового года собираются покинуть левый берег Днепра. Однако нет никаких оснований доверять российским захватчикам.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки на левом берегу Днепра. Оккупанты перекидывают силы в район поселка Нижние Сирогозы.
- Впрочем, об отступлении россиян с левобережья Херсонщины речь пока не идет.
- Как отметил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин, такие действия оккупантов могут быть ловушкой.