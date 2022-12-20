Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що 20 грудня Херсонщина знову опинилась під обстрілами окупантів. На жаль, є жертви.
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Зеленський утворив Новокаховську МВА
На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області,
– йдеться в указі.
Зазначимо, що начальником Новокаховської МВА Каховського району Херсонської області призначений Валерій Брусенський.
Яка нині ситуація на Херсонщині: останні новини
- На деокупованій частині Херсонщини виявили вже 10 катівень, 4 з них – у Херсоні.
- Окупанти на Херсонщині розповсюджують чутки про те, що до Нового року збираються залишити лівий берег Дніпра. Однак немає жодних підстав довіряти російським загарбникам.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Окупанти перекидають сили у район селища Нижні Сірогози.
- Втім, про відступ росіян з лівобережжя Херсонщини наразі не йдеться.
- Як наголосив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, такі дії окупантів можуть бути пасткою.