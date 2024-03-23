За более 1000 километров от Украины: где расположен Новокуйбышевский НПЗ, который атаковали БПЛА
В ночь на 23 марта в Самарской области прогремели мощные взрывы. Там дроны атаковали НПЗ.
Что уже известно о последствиях атаки на Новокуйбышевский НПЗ, где расположен объект, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Что известно о Новокуйбышевском НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ ввели в эксплуатацию еще в 1951 году. Он расположен в Самарской области. В частности, по адресу: город Новокуйбышевск, улица Осипенко 12.
Новокуйбышевский НПЗ на карте:
Этот НПЗ входит в состав Самарской группы НПЗ "Роснефти" с 2007 года. Интересно, что по официальным данным, именно на Новокуйбашевском заводе впервые в России был освоен выпуск многих видов продукции. В частности, топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей и тому подобное.
Проектная мощность предприятия – 8,3 миллиона тонн нефти. Этот завод перерабатывает Оренбургскую, Западно-Сибирскую нефть и ту, что добывается компанией Самарской области.
Россияне пишут, что вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического крекинга, замедленного коксования, каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки керосина и дизельного топлива, битумную и газофракциональную установки.
Поставка нефти ведется трубопроводным транспортом, отгрузка – железнодорожным, трубопроводным, водным и автомобильным. Оккупанты пишут, что около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и "страны ближнего зарубежья".
"Роснефть" заявляла, что Новокуйбышевский НПЗ – это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта – наиболее востребованного в России.
Новокуйбышевский НПЗ / Фото из росСМИ
Обратите внимание! Этот НПЗ расположен более чем в 1200 километрах от Харькова, 1300 – от Сум. А еще более 1600 километров от Киева.
Кстати, даже от крайней точки Украины на Востоке – села Ранняя Заря Старобельского района Луганской области до Новокуйбышевского НПЗ более 1000 километров.
Коротко, что уже известно об атаке на этот НПЗ
- Взрывы прогремели в Самарской области около 3 часов ночи. Вскоре в сети сообщили о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск. Отметили, что перед этим "был слышен звук двигателя".
- В половине 4 утра пропагандисты написали, что горит колонна нефтеперерабатывающей установки. Мол, огонь вспыхнул после "падения" дрона. На месте работают пожарные.
- Уже в 6 утра оккупанты заявили, что ущерба технологическому оборудованию на якобы "нет". Также грезили о якобы лишь "попытке БПЛА атаковать" Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.
- Традиционно жертв и пострадавших якобы нет.
- Заметим, что на обнародованных кадрах с места мощный пожар. В небо поднялся огромный столб густого дыма.