Новолипецкий металлургический комбинат вспыхнул: что производит и где расположен
В России в ночь на 24 февраля вспыхнул Новолипецкий металлургический комбинат в городе Липецк. Оккупанты заявили, что крупнейший сталелитейный завод в России якобы атаковали дроны.
Тревожно россиянам стало ориентировочно в 2:27 на 24 февраля 2024 года. Тогда жители Липецка услышали взрывы. Где расположен завод и что он производит – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также "Што эта, Саааш": в Липецке пожар на металлургическом заводе – крупнейшем в России
Где расположен завод в Липецке
Шумно на Новолипецком металлургическом комбинате, по словам очевидцев, стало после того, как они якобы слышали в небе звук беспилотников. Именно после него раздались взрывы и вспыхнул пожар.
Во вражеских телеграмм-каналах отмечали, что на заводе вспыхнул открытый склад угля коксохимического цеха, где размещены холодильные установки. По предварительной информации, никто не пострадал, однако данные уточняются.
Расположен завод в Липецке, что ориентировочно в 508 километрах от Москвы и в сотнях километров от Украины. Например, до пограничного украинского Волчанска Харьковской области от завода ориентировочно 400 километров.
Где расположен Новолипецкий металлургический комбинат: смотрите на карте
Впоследствии местные жители сообщили, что из четырех дронов в завод попали два. Однако официальных подтверждений власти не озвучивали.
Правда, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал ориентировочно в 2:55 24 февраля, что, мол, загорелся склад одного из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По его данным:
- огонь потушили, пострадавших нет;
- угрозы выброса опасных веществ – тоже;
- по неподтвержденной информации – причиной возгорания стало падение летательного аппарата, однако информацию и опубликованные в социальных сетях видео якобы "проверяют".
Более того, Игорь Артамонов заявил, что "похожие новости поступают и из соседних регионов".
Чем известен Новолипецкий металлургический комбинат
- Новолипецкий металлургический комбинат является производителем стали с полимерным покрытием. Он производит необходимые материалы и для российских оккупантов, поэтому вовлечен в войну в Украине.
- В частности, против владельца комбината ввела санкции Австралия. Кстати, Владимир Лисин буквально в 2018 году, по версии Bloomberg, был самым богатым человеком России.
- Кстати, Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим в России. Ведь, согласно открытым данным, выпускает ориентировочно 21% всего российского производства стали, 21% – проката, 55% проката с полимерным покрытием. Ежегодно комбинат потребляет ориентировочно 14 миллионов тонн железорудного сырья и ориентировочно 5,5 миллиона тонн коксующегося угля.