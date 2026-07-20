ВСУ освободили Новопавловку и имеют тактические успехи на 2 направлениях: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются наступать, но в основном безуспешно. Украинские силы сдерживают врага и отбрасывают его назад.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинцы продвинулись на 3 направлениях, а россияне – на одном.

Где изменилась линия фронта?

Сумское направление

Российские войска недавно добились успеха на севере Сумской области. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 и 19 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на юго-запад от Комаровки (на северо-запад от Сум) и на юг от Яблуновки (на север от Сум).

Также один из российских военных блогеров заявил, что захватчики продвинулись в восточную часть Уланова и на юго-восток от Бачевска (оба населенных пункта расположены на северо-запад от Сум).

Купянское направление

Украинские войска недавно удержали свои позиции или продвинулись на Купянском направлении.

Один из российских военных блогеров утверждает, что украинские подразделения по-прежнему удерживают позиции в центре Купянска, где ранее смогли закрепиться российские войска.

Славянское направление

18 и 19 июля российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако продвинуться не смогли из-за контратак украинских сил.

Украинские удары с помощью дронов затрудняют российскую логистику на Лиманском направлении.

По данным одной из украинских бригад, из-за постоянных атак беспилотников оккупанты вынуждены переносить боеприпасы и другие грузы пешком на десятки километров, поскольку не могут использовать транспорт для снабжения передовых позиций.

Константиновское направление

Россияне также продолжают попытки проникновения в Константиновку. Геолоцированные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что украинские военные нанесли удар по российской позиции в центре города после того, как оккупанты, вероятно, провели инфильтрационную операцию.

В то же время кадры от 12, 13 и 15 июля демонстрируют удары россиян по украинским позициям на северо-западе и западе Константиновки – в районах, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

Новопавловское направление

Украинские войска, вероятно, освободили Новопавловку.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил 19 июля, что украинские подразделения проводят зачистку населенного пункта, продвигаются на юг от него и проводят атаки вдоль дороги Новопавловка – Дачное.

По словам Машовец, село Филия (на юго-запад от Новопавловки) остается "серой зоной", а российские войска, по всей видимости, удерживают позиции только к югу от населенного пункта.

Он также отметил, что украинские силы добились тактических успехов на Новопавловском и Александровском направлениях, продвинувшись местами на 9 – 10 километров.

Александровское направление

18 и 19 июля оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия на Александровском направлении, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

В то же время Минобороны России 19 июля заявило, что подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады якобы захватили село Вольное, расположенное к юго-западу от Александровки и более чем в 13 километрах от самых удаленных подтвержденных позиций российских войск.

Аналитики ISW считают, что это заявление является частью информационно-психологической кампании России, направленной на создание впечатления об успехах на поле боя, несмотря на отсутствие подтверждений.

Обстановка на фронте / Карты ISW