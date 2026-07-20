Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українці просунулися на 3 напрямках, а росіяни – на одному.

Де змінилася лінія фронту?

Сумський напрямок

Російські війська нещодавно мали успіх на півночі Сумської області. Геолоковані кадри, опубліковані 6 та 19 липня, свідчать, що окупанти просунулися на південний захід від Комарівки (на північний захід від Сум) та на південь від Яблунівки (на північ від Сум).

Також один із російських військових блогерів заявив, що загарбники просунулися до східної частини Уланового та на південний схід від Бачівська (обидва населені пункти розташовані на північний захід від Сум).

Куп'янський напрямок

Українські війська нещодавно втримали свої позиції або просунулися на Куп'янському напрямку.

Один із російських військових блогерів стверджує, що українські підрозділи й надалі утримують позиції в центрі Куп'янська, де раніше змогли закріпитися російські війська.

Слов'янський напрямок

18 і 19 липня російські війська продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак просунутися не змогли через контратаки українських сил.

Українські удари дронами ускладнюють російську логістику на Лиманському напрямку. За даними однієї з українських бригад, через постійні атаки безпілотників окупанти змушені переносити боєприпаси та інші вантажі пішки на десятки кілометрів, оскільки не можуть використовувати транспорт для постачання передових позицій.

Костянтинівський напрямок

Росіяни також продовжують спроби проникнення до Костянтинівки. Геолоковані кадри, опубліковані 7 липня, показують, що українські військові завдали удару по російській позиції в центрі міста після того, як окупанти, ймовірно, здійснили інфільтраційну операцію.

Водночас кадри від 12, 13 і 15 липня демонструють удари росіян по українських позиціях на північному заході та заході Костянтинівки – у районах, де окупанти раніше заявляли про свою присутність.

Новопавлівський напрямок

Українські війська, ймовірно, звільнили Новопавлівку.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 19 липня, що українські підрозділи проводять зачистку населеного пункту, просуваються на південь від нього та атакують уздовж дороги Новопавлівка – Дачне.

За словами Машовця, село Філія (на південний захід від Новопавлівки) залишається сірою зоною, а російські війська, схоже, утримують позиції лише на південь від населеного пункту.

Він також зазначив, що українські сили досягли тактичних успіхів на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, просунувшись подекуди на 9 – 10 кілометрів.

Олександрівський напрямок

18 і 19 липня окупанти продовжували обмежені наступальні дії на Олександрівському напрямку, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Водночас міноборони Росії 19 липня заявило, що підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади нібито захопили село Вільне, розташоване на південний захід від Олександрівки та більш ніж за 13 кілометрів від найвіддаленіших підтверджених позицій російських військ.

Аналітики ISW вважають, що ця заява є частиною інформаційно-психологічної кампанії Росії, спрямованої на створення враження про успіхи на полі бою, попри відсутність підтверджень.

Обстановка на фронті / Карти ISW