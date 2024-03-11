Подготовка к наступлению: на Новопавловское направление прибыл новый танковый полк россиян
Враг активизировал свои действия в районе населенного пункта Новомихайловка - туда с другого направления прибыл новый танковый полк. Также россияне стягивают свои резервы на Времовском выступе.
По-прежнему, Новопавловское и Авдеевское направления остаются самыми горячими, а линия боевого столкновения является очень динамичной. Об этом рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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С начала сегодняшних суток понедельника враг начал проводить несколько более активные, чем обычно, действия именно на направлении населенного пункта Новомихайловка (Новопавловское направление), а также на так называемом Времовском выступе (это села Урожайное и Старомайорское). Это еще один выступ, на котором территории были деоккупированы во время украинской наступательной операции летом прошлого года,
– пояснил Лиховий.
Он добавил, что оккупанты подтянули некоторые резервы, в частности на Новопавловское направление с другого направления прибыл танковый полк.
Противник хочет наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка. Но что касается сегодняшних суток, то потери позиций не допущены, успеха противник не имел,
– сказал Лиховий.
Он также сказал, что за вчерашний день, 10 марта, одна позиция была потеряна, но две позиции – восстановлены.
Ситуация на фронте: последние новости
- На Бахмутском направлении оккупанты увеличили использование фугасных бомб. Таких случаев уже зафиксированы десятки. Кроме этого россияне усиливают свою артиллерийскую составляющую, переходят к тактике штурмовых ударных групп.
- После захвата Авдеевки, оккупанты сосредоточились на трех ближайших селах. Стремительно развернуть наступление им не удалось. Среди причин этого называют местность, всеобщее истощение, а также усиление обороны со стороны Украины. Продвигаться вперед оккупантам трудно, потому что на открытых участках их сразу уничтожают.
- Напряженной остается ситуация в Купянском направлении. Там фиксируют скопления российских войск, враг подтянул резервы. Штурмы украинских позиций продолжаются с октября 2023 года, захватчики просто забрасывают их КАБами, ракетами и минами.