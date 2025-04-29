Россияне рвутся на границу Днепропетровщины, Запорожья и Донетчины, – Силы обороны

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Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона .

Волошин рассказал, что на этом участке фронта постоянно продолжаются ожесточенные бои.

Враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей,

– рассказал он.

Какова ситуация в целом на юге Украины

Волошин рассказал, что, кроме Новопавловского, неспокойно и на Ореховском направлении возле Малых Щербаков, Лобкового и Степного.

"Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его, это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья, его пригорода", – объяснил Волошин.

А на Херсонском направлении россияне все чаще пытаются захватить острова на Днепре. Несмотря на то, что ВСУ обычно топят вражеские плавсредства, некоторым оккупантам таки удается высадиться на островах. Там периодически фиксируют по 1 – 2 человека.

Они там играют в "робинзонов" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом, есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен,

– отметил Волошин.

Он добавил, что Россия этими фактами пытается показать свои попытки взять под контроль островную зону и таких попыток за последние несколько дней стало больше.