В порту Новороссийска возник масштабный пожар: что произошло
В российском Новороссийске 18 августа возник масштабный пожар в районе морского порта. Большой пожар видели из разных уголков города.
О пожаре в порту Новороссийска сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал. Возгорание произошло в грузовом терминале в Новороссийске.
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Пожар в порту охватил 1 300 "квадратов"
Сообщается, что в порту загорелись деревянные паллеты на площади в 1 300 квадратных метров. Дым от пожара виден из разных уголков города.
На месте работают несколько десятков пожарных. Также в сети опубликовали видео масштабного пожара.
Масштабный пожар в районе порта Новороссийска: смотрите видео
В начале августа в районе порта Новороссийска произошел "хлопок"
Новороссийский – это самый крупный морской порт России, где расположена военно-морская база Черноморского флота России. Порт расположен на южном побережье России.
Этот порт способен принимать российские подводные и надводные ракетоносители.
Ранним утром 4 августа в Новороссийске около 10 минут раздавались взрывы. В России заявляли, что под ударом была либо военно-морская база Новороссийска, либо так называемый "нефтяной маяк".
Однако через некоторое время в сети появилось видео, что надводный дрон атаковал большой десантный корабль россиян "Оленегорский горняк". Атака произошла как раз в районе Новороссийска.
Хотя российское минобороны фантазировало, что атака дронов якобы была отбита, повреждения "Оленегорского горняка" свидетельствовали об обратном.
В конце концов, оккупантам удалось отбуксировать десантный корабль к побережью, однако его восстановление под большим вопросом.
Украина объявила о военной угрозе в акватории российских портов
- Украина с 4 августа официально объявила о военной угрозе в районе сразу шести черноморских портов России. Предупреждение является бессрочным. Оно касается таких портов, как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.
- Это объявление – предостережение для судов, которые решат вдруг взять курс на российские порты. Для российских судов это, очевидно, предупреждение.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что это зеркальный ответ на то, что оккупанты делали в Черном море еще до начала полномасштабной войны.