В порту Новороссийска возник масштабный пожар: что произошло

В российском Новороссийске 18 августа возник масштабный пожар в районе морского порта. Большой пожар видели из разных уголков города.

О пожаре в порту Новороссийска сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал. Возгорание произошло в грузовом терминале в Новороссийске.

Смотрите также Россиянам приснился "Бобер": все, что известно об атаке дрона на Москву 18 августа

Пожар в порту охватил 1 300 "квадратов"

Сообщается, что в порту загорелись деревянные паллеты на площади в 1 300 квадратных метров. Дым от пожара виден из разных уголков города.

На месте работают несколько десятков пожарных. Также в сети опубликовали видео масштабного пожара.

Масштабный пожар в районе порта Новороссийска: смотрите видео

В начале августа в районе порта Новороссийска произошел "хлопок"

Новороссийский – это самый крупный морской порт России, где расположена военно-морская база Черноморского флота России. Порт расположен на южном побережье России.

Этот порт способен принимать российские подводные и надводные ракетоносители.

Ранним утром 4 августа в Новороссийске около 10 минут раздавались взрывы. В России заявляли, что под ударом была либо военно-морская база Новороссийска, либо так называемый "нефтяной маяк".

Однако через некоторое время в сети появилось видео, что надводный дрон атаковал большой десантный корабль россиян "Оленегорский горняк". Атака произошла как раз в районе Новороссийска.

Хотя российское минобороны фантазировало, что атака дронов якобы была отбита, повреждения "Оленегорского горняка" свидетельствовали об обратном.

В конце концов, оккупантам удалось отбуксировать десантный корабль к побережью, однако его восстановление под большим вопросом.

Украина объявила о военной угрозе в акватории российских портов