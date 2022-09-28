ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области: показываем на карте, где расположен поселок
28 сентября 2022 , 15:16Читати новину українською
Источник:Анатолий Штефан
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков. 27 сентября наши воины деоккупировали Новоселовку в Донецкой области.
Об этом сообщил военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц". Этот поселок расположен в Краматорском районе Донецкой области.
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ВСУ освободили Новоселовку
Военные из Глубоччины вместе с бойцами Нацгвардии Украины освободили поселок Новоселовка в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области. Они уже установили там украинский флаг.
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Где Новоселовка расположена на карте:
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