"Подарок" к празднику: в Новосибирске неизвестные партизаны сожгли самолет Су-24

Партизаны продолжают борьбу с агрессором и на территории России. В понедельник, 8 мая, неизвестные сожгли вражеский бомбардировщик.

Так, в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" партизаны уничтожили российский Су-24. Соответствующее видео распространили в сети.

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"Сожгли, чтобы показать, что война должна быть окончена"

Любопытно, что вражеский самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации. Впрочем, он успешно сгорел. Так что ремонт уже не понадобится.

В легионе "Свобода России" также отметили, что захватчики хотели "праздника", так его и получили.

Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" – преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом,

– подчеркнули партизаны.

Как горит российский Су-24: смотрите видео

Партизаны жгли российские самолеты и раньше

Ранее, 10 марта, в телеграмм-канале "Свобода России" также были обнародованы кадры уничтожения самолета государства-агрессора. Его испепелили на авиабазе в глубоком тылу врага под Владивостоком.

Тогда борцы против режима Путина указали, что объектом "почти ритуального сожжения" стал Су-27. Как партизаны уничтожили российский самолет, можно посмотреть здесь.