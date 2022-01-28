Новость о "нападении Украины на боевиков": госвещатель Черногории обнародовал извинения
Государственная телерадиокомпания Черногории RTCG извинилась за возмутительную новость относительно Украины, которую опубликовала. Говорилось о том, что украинские военные якобы атаковали так называемую республику луганских террористов.
Посольство Украины в Черногории призвало телерадиокомпанию удалить публикацию. Отмечали, что не стоит больше допускать, чтобы распространялась информация, которая не соответствует официальной позиции страны.
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Спорная публикация исправлена. Просим прощения за упущение, которое возникло в результате передачи новостей агентства. Вы можете предлагать и реагировать на любые упущения в будущем,
– написал вещатель.
Извинения компания разместила под публикацией посольства нашего государства.
Что известно об инциденте
- В Черногории государственная телекомпания RTCG 28 января опубликовала новость, что якобы украинская армия "напала" на боевиков. Украинские дипломаты требовали публичного опровержения этой информации. Ситуацию назвали безобразной.
- Медийщики использовали данные, которые им предоставил один из луганских боевиков Александр Мазейкин. По словам оккупанта, во время артобстрела украинской армии погиб боец так называемой "народной милиции".
- RTCG также обвиняла США и НАТО в "подогревании ситуации в регионе". Якобы Запад перебрасывает в Украину военных инструкторов и оружие. А официальный Киев, пишут черногорские журналисты, "разместил половину своего войска на Донбассе".