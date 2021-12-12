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Продолжение скандала с участием Гогилашвили

Источник: 24 канал

На днях замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС устроил настоящий скандал. Он агрессивно вел себя и кричал на правоохранителей, которые хотели проверить его документы. Гогилашвили начал возмущаться, что они не узнали его и устроили проверку, а потом начал угрожать.

СМИ обнародовали ряд интересных деталей скандала. К примеру:

чиновник на блокпосте на въезде в Краматорск использовал бронеавтомобиль посольства США. Более того, во время конфликта Гогилашвили с полицейскими на блокпосте в зоне ООС была охрана ГУР Минобороны.

также Гогилашвили может иметь действующий российский паспорт. Его скандальному чиновнику выдали в Ленинском районе Ростова-на-Дону. По данным журналистов, украинский паспорт Гогилашвили получил после 2010 года.

Также в распоряжение журналистов попало новое видео, на котором – инцидент, который случился еще раньше – в Киеве. На кадрах видно как 24 ноября правоохранители остановили авто одиозного заместителя министра. Полицейские намеревались просто проверить у Гогилашвили документы, что вызвало явно неадекватную реакцию мужчины. Он кричал на правоохранителей, которые объясняли, что выполняют свою работу.

Гогилашвили накричал на правоохранителей: смотрите видео

Конфликт с участием Гогилашвили: последние новости

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по инциденту и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандал с заместителем министра внутренних дел. Глава государства просит освободить чиновника от должности.

Впоследствии Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" и заявил, что готовит рапорт.

ДТП на переходе в Луцке

Источник: "Суспільне. Волинь"

В Луцке на проспекте Соборности автомобиль сбил людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Правоохранители объяснили, что водитель скрывался от патрульных машин полиции.

Летел на бешеной скорости, на зеленый свет, просто не реагировал на людей. На пешеходном очень много людей было. Я как раз успела дойти до разделительной полосы и передо мной просто люди разлетелись,

– рассказала свидетельница событий.

По предварительной информации, за рулем находился несовершеннолетний. Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям таки удалось догнать.

В каком состоянии пострадавшие

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили несколько человек. Медики, приехавшие на место происшествия, оперативно доставили двух пострадавших в городскую клиническую больницу. Еще одну женщину, которая находилась в тяжелом состоянии, – в областную клиническую больницу. По словам медиков, 39-летнюю пострадавшую госпитализировали с:

политравмами,

переломами костей черепа и голеней.

Она без сознания в реанимации. В свою очередь заместитель директора Луцкой городской клинической больницы Андрей Смольянинов рассказал, что к ним за помощью обратились три человека. После осмотра всех отпустили на амбулаторное лечение.

Обратите внимание! В аварии также травмировался ребенок. Мальчика осматривают в травмпункте областной детской больницы.

Место аварии в Луцке / Фото "Лучане" и "Волынские новости"

Протест антивакцинаторов в Киеве

Источник: "РБК-Украина"

В Киеве антивакцинаторы устроили очередную акцию протеста. Демонстранты заняли две крайние полосы на Крещатике. Шествие антивакцинаторов сопровождали машины полиции. Несколько сотен человек прошлись с плакатами, на которых утверждается о нарушении прав человека и необходимость бороться с "COVID-фашизмом". На акцию, участники которой решили проигнорировать защитные маски, взяли и детей.

Что об акции говорят сами антивакцинаторы

Участники акции отрицают то, что они – антивакцинаторы, по их словам они – "борцы за права людей". Митингующие пришли в парк имени Тараса Шевченко, где и устроили импровизированную сцену. Во время выступлений доносилось о "свободе Остапу Стахиву" и каждый желающий мог высказать то, что ему наболело.

Кто такой Остап Стахив Это львовский "активист", который с начала пандемии коронавируса публично заявлял, что болезни не существует. Он регулярно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и "теории всемирного заговора". Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова и других украинских городов.

Демонстранты шагали по Крещатику / Фото "РБК-Украина"

Взрыв газа в Сицилии

Источник: AP

На острове Сицилия взрыв газа практически разрушил жилой дом. В квартире, где произошел взрыв, проживала большая семья, состоящая из 9 человек. Вечером, когда произошла трагедия, к ним пришли гости – беременная женщина вместе с мужем.

Взрыв был настолько мощным, что обрушились три соседних здания, которые, к счастью, не были жилыми. Также в еще нескольких домах выбило окна. Спасательные работы по поиску 6 человек, пропавших без вести, продолжались 11 и 12 декабря. Из-под завалов вытащили 80-летнюю бабушку вместе с невесткой. Пожилая женщина рассказала, что внезапно исчез свет и обвалился пол и потолок.

Важно! Власти подтвердили гибель 3 человек.

Какая причина трагедии

Как сообщает Al Jazeera, руководитель пожарного подразделения Джузеппе Мерендино рассказал, что причиной трагедии стало накопление газа. Триггером, повлекшим взрыв, могло стать что угодно – электроприбор или работа лифта.

Последствия взрыва в Сицилии / Фото AP

Елена Усенко полетела в Париж на Детское Евровидение

Источник: Инстаграм Елены Усенко

Украинская певица и победительница отбора Детского Евровидения в Украине Елена Усенко вместе с командой отправилась в Париж, где будет представлять нашу страну. Девушка опубликовала кадры из аэропорта на личной странице в Инстаграме.

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Елена и ее команда искренне улыбались, держа в руках флаг Украины. Они счастливы и одновременно взволнованы, ведь впереди очень ответственный этап и представление Украины всей Европе.

Обратите внимание! Финал Детского Евровидения 2021 году состоится в парижском концерт-холле La Seine Musicale. Эфир будут транслировать 19 декабря в 17:00 по киевскому времени.

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