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Продовження скандалу за участю Гогілашвілі

Джерело: 24 канал

Днями заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС влаштував справжній скандал. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які хотіли перевірити його документи. Гогілашвілі почав обурюватися, що вони не впізнали його та влаштували перевірку, а потім почав погрожувати.

ЗМІ оприлюднили низку цікавих деталей скандалу. До прикладу:

чиновник на блокпості на в'їзді до Краматорська використовував бронеавтомобіль посольства США. Ба більше, під час конфлікту Гогілашвілі з поліцейськими на блокпості у зоні ООС була охорона ГУР Міноборони.

також Гогілашвілі може мати чинний російський паспорт. Його скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, український паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.

Також у розпорядження журналістів потрапило нове відео, на якому – інцидент, який трапився ще раніше, – у Києві. На кадрах видно як 24 листопада правоохоронці зупинили авто одіозного заступника міністра. Поліцейські мали намір просто перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало явно неадекватну реакцію чоловіка. Він кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.

Гогілашвілі накричав на правоохоронців: дивіться відео

Конфлікт за участю Гогілашвілі: останні новини

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ. Глава держави просить звільнити чиновника з посади.

Згодом Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" та заявив, що готує рапорт.

ДТП на переході у Луцьку

Джерело: "Суспільне. Волинь"

У Луцьку на проспекті Соборності автомобіль зніс людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Правоохоронці пояснили, що водій втікав від патрульних машин поліції.

Летів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. На пішохідному дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися,

– розповіла очевидиця подій.

За попередньою інформацією, за кермом перебував неповнолітній. Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати.

В якому стані постраждалі

Внаслідок ДТП травм різного ступеня важкості зазнали декілька осіб. Медики, які приїхали на місце події, оперативно доправили двох постраждалих до міської клінічної лікарні. Ще одну жінку, що перебувала у важкому стані, – до обласної клінічної лікарні. За словами медиків, 39-річну потерпілу госпіталізували з:

політравмами,

переломами кісток черепа та гомілок.

Вона наразі без свідомості у реанімації. Своєю чергою заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що до них по допомогу звернулися троє людей. Після огляду всіх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Зверніть увагу! В аварії також травмувалася дитина. Хлопчика наразі оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.

Місце аварії у Луцьку / Фото "Лучани" та "Волинські новини"

Протест антивакцинаторів у Києві

Джерело: "РБК-Україна"

У Києві антивакцинатори влаштували чергову акцію протесту. Демонстранти зайняли дві крайні смуги на Хрещатику. Ходу антивакцинаторів супроводжували машини поліції. Кілька сотень осіб пройшлись з плакатами, на яких стверджується про порушення прав людини та необхідність боротись з "COVID-фашизмом". На акцію, учасники якої вирішили проігнорувати захисні маски, взяли і дітей.

Що про акцію кажуть самі антивакцинатори

Учасники акції заперечують те, що вони – антивакцинатори, за їхніми словами вони – "борці за права людей". Мітингувальники прийшли в парк імені Тараса Шевченка, де й влаштували імпровізовану сцену. Під час виступів доносилось про "свободу Остапу Стахіву" та кожен охочий міг висловити те, що йому наболіло.

Хто такий Остап Стахів Це львівський "активіст", який з початку пандемії коронавірусу публічно заявляв, що хвороби не існує. Він регулярно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та "теорії всесвітньої змови". Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова та інших українських міст.

Демонстранти крокували Хрещатиком / Фото "РБК-Україна"

Вибух газу на Сицилії

Джерело: AP

На острові Сицилія вибух газу практично зруйнував житловий будинок. У квартирі, де стався вибух, проживала велика родина, яка складалась з 9 осіб. У вечір, коли трапилась трагедія, до них ще й прийшли гості – вагітна жінка разом з чоловіком.

Вибух був настільки потужним, що обвалились три сусідні будівлі, які, на щастя, не були жилими. Також у ще кількох будинках повибивало вікна. Рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, що зникли безвісти, тривали 11 та 12 грудня. З-під завалів витягнули 80-річну бабусю разом з невісткою. Літня жінка розповіла, що раптово зникло світло і обвалилась підлога та стеля.

Важливо! Влада підтвердила загибель 3 людей.

Яка причина трагедії

Як повідомляє Al Jazeera, керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу. Тригером, що спричинив вибух, могло стати будь-що – електроприлад чи робота ліфта.



Наслідки вибуху на Сицилії / Фото AP

Олена Усенко полетіла в Париж на дитяче Євробачення

Джерело: інстаграм Олени Усенко

Українська вокалістка та переможниця відбору Дитячого Євробачення в Україні Олена Усенко разом із командою відправилася в Париж, де представлятиме нашу країну. Дівчина опублікувала кадри з аеропорту на особистій сторінці в інстаграмі.

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Олена та її команда щиро усміхалися, тримаючи в руках прапор України. Вони щасливі та водночас схвильовані, адже попереду надзвичайно відповідальний етап та представлення України всій Європі.

Зверніть увагу! Фінал Дитячого Євробачення 2021 році відбудеться в паризькому концерт-холі La Seine Musicale. Ефір транслюватимуть 19 грудня о 17:00 за київським часом.

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