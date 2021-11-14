Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Украина готовится к нашествию мигрантов

Источник: СНБО

Украина готовится к различным сценариям развития ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Возможные шаги обсудили на межведомственном совещании СНБО в Луцке. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, кризис с нелегалами – это очередная спецоперация России. Цель Москвы – расшатать ситуацию в Европе и на границе Украины также.

Данилов отметил, что по данным украинской разведки, вблизи границы Польши со стороны Беларуси находятся около 16 тысяч нелегалов.

Главная задача – обеспечить мобильные силы реагирования

СНБО, МВД и СБУ координируют меры для противостояния возможному наплыву мигрантов. Так, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что "ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций".

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В СБУ говорят, что предпринимают все меры, чтобы исключить подобный сценарий, который сейчас происходит в Польше, но пока он маловероятен.

Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике,

– сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Как реагируют на кризис с мигрантами в ЕС и НАТО Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность инициировать Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора . Речь идет о случаях, когда, по мнению какой-то из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон. По мнению представителей этих стран, необходимы усиленные действия.

Обстрел Невельского оккупантами

Источник: МВД Украины

Ночью 14 ноября оккупанты обстреляли поселок Невельское Донецкой области. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура: 9 домов получили повреждения, а три из них были разрушены до основания.

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Под завалами оказались пожилой мужчина и женщина. Из-под руин их вытаскивали спасатели. К счастью, пострадавших нет. Масштаб разрушений и убытки оценивает специальная комиссия.

Смотрите фото из Невельского после обстрела / Фото МВД:

Обратите внимание! Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела села Невельское. Санкция статьи за нарушение законов и обычаев войны предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Британия может перебросить в Украину спецназовцев

Источник: Mirror

Британское издание Mirror сообщило, что Лондон может перебросить в Украину около 600 спецназовцев. СМИ со ссылкой на собственные источники подчеркнули, что на такой шаг могут пойти из-за обострения ситуации вблизи украинской границы.

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Кого могут перекинуть в Украину:

отряд бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS),

полк специальной разведки,

медиков,

инженеров,

связистов,

еще около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Ранее глава внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур заявил о том, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. Согласились, что ситуация у украинской границы – тревожная и в Евросоюзе.

К сведению! Именно о росте российского военного присутствия поговорил глава МИД Дмитрий Кулеба с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Боррель заверил, что в Брюсселе полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Достижения украинских альпинистов

Источник: Федерация альпинизма и скалолазания в Украине

Украинские альпинисты смогли первыми в мире покорить вершину Аннапурна ІІІ в Непальских Гималаях. Ее высота – 7555 метров. Восхождение произошло 6 ноября. До этого подняться на такую ​​высоту не могли семь мировых экспедиций.

Состав украинской экспедиции:

Никита Балабанов,

Вячеслав Полежайко,

Михаил Фомин.

К экспедиции готовились 2 года, а продолжалась она полтора месяца. Маршрут очень сложный из-за рельефа и перепадов высоты.

Значительно больше здесь Украинцы первыми в мире покорили недосягаемую вершину в Гималаях на высоте более 7 тысяч метров

Смотрите фото с впечатляющего восхождения / Фото MCFUkraine: