Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Варто прочитати Питання національних інтересів, – Резніков обіцяє жорстко карати за допомогу мігрантам

Україна готується до навали мігрантів

Джерело: РНБО

Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Можливі кроки обговорили на міжвідомчій нараді РНБО у Луцьку. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, криза з нелегалами – це чергова спецоперація Росії. Мета Москви – розхитати ситуацію у Європі та на кордоні України також.

Данілов наголосив, що за даними української розвідки, поблизу кордону Польщі з боку Білорусі перебувають близько 16 тисяч нелегалів.

Головне завдання – забезпечити мобільні сили реагування

РНБО, МВС та СБУ координують заходи задля протистояння можливому напливу мігрантів. Так, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що "ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій".

До теми Таємна спецоперація: як Білорусь хоче підкласти Україні свиню

У СБУ кажуть, що вживають усіх заходів, аби унеможливити подібний сценарій, який зараз відбувається у Польщі, проте наразі він – малоймовірний.

Ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці,

– повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Як реагують на кризу з мігрантами у ЄС та НАТО Польща, Литва та Латвія обговорюють можливість ініціювати Польща, Литва та Латвія обговорюють можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору . Мовиться про випадки, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої з сторін. На думку представників цих країн, необхідні посилені дії.

Обстріл Невельського окупантами

Джерело: МВС України

Вночі 14 листопада окупанти обстріляли селище Невельське, що на Донеччині. Під вогнем опинилась цивільна інфраструктура: 9 будинків зазнали пошкоджень, а три з них були зруйновані вщент.

Актуально Окупанти на Донбасі обстріляли Невельське: під завалами опинились люди – моторошні фото

Під завалами опинились літній чоловік та жінка. З-під руїн їх витягали рятувальники. на щастя, постраждалих немає. Масштаб руйнувань та збитки оцінює спеціальна комісія.

Дивіться фото з Невельського після обстрілу / Фото МВС:

Зверніть увагу! Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу села Невельське. Санкція статті за порушення законів та звичаїв війни передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Британія може перекинути в Україну спецпризначенців

Джерело: Mirror

Британське видання Mirror повідомила, що Лондон може перекинути в Україну близько 600 спецпризначенців. ЗМІ з посиланням на власні джерела наголосили, що на такий крок можуть піти через загострення ситуації поблизу українського кордону.

Важливо Рівень військової загрози нагадує початок 2014 року, – Арестович про можливе вторгнення Росії

Кого можуть перекинути в Україну:

загін бійців Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS),

полк спеціальної розвідки,

медиків,

інженерів,

зв'язківців,

ще приблизно 400 військовослужбовців з 16-ї десантно-штурмової бригади.

Раніше глава зовнішньої розвідки Великої Британії MI-6 Річард Мур заявив про те, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу. Погодились, що ситуація поблизу українського кордону – тривожна і у Євросоюзі.

До уваги! Саме про зростання російської військової присутності поговорив глава МЗС Дмитро Кулеба з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Боррель запевнив, що у Брюсселі цілковито підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Досягнення українських альпіністів

Джерело: Федерація альпінізму і скелелазіння в Україні