Смерть туристки в Карпатах, Дженоа уволила Шевченко: главные новости 15 января

Туристы упали в обрыв во время восхождения на Говерлу, погибла 57-летняя женщина. Андрей Шевченко – уже не тренер итальянского футбольного клуба Дженоа. В оккупированной Горловке случился серьезный выброс химикатов. Епифаний заболел коронавирусом. В США имеют 18 сценариев в случае российского нападения на Украину. Таковы были главные новости 15 января.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 15 января:

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Трагедия в Карпатах

Источник: ГСЧС

В Карпатах при восхождении на Говерлу произошла трагедия. 15 января около 11:00 туристы из Южного Одесской области поднимались на вершину по синему маршруту, но упали в обрыв. 57-летняя женщина получила смертельные травмы. Вместе с ней подъем осуществляли еще 34-летний мужчина и 32-летняя женщина. У них – травмы различной степени тяжести. Младшей туристке после падения удалось позвонить спасателям и объяснить, что с ними случилось.

Как спасали туристов

Мужчину с травмой ноги перед 15:00 спасатели транспортировали к спортивной базе "Заросляк". Сейчас им занимаются медики.

Примерно в то же время нашли и пострадавшую женщину. Уже в 15:40 ее также доставили на базу. С туристами работают психологи ГСЧС.

Почему произошла трагедия – пока неизвестно. Впрочем, накануне в ГСЧС предупреждали об угрозе схода лавин в горах на Ивано-Франковщине.

Пострадавших уже спустили с горы / Фото Нацполиции

Полиция открыла дело

Трагический инцидент будут расследовать правоохранители. Они уже открыли уголовное производство по статье об убийстве (это стандартная процедура) с пометкой "несчастный случай". В полиции рассказали, что их сотрудники не обнаружили следов насильственной смерти при осмотре тела погибшей женщины. Все обстоятельства происшествия будут выяснять в ходе досудебного расследования.

Выброс химикатов в оккупированной Горловке

Источник: фейсбук-страница ГУР Минобороны

Украинские разведчики выяснили, что оккупанты потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Донбасса. По их информации, 14 января на предприятие "Стирол" в оккупированной Горловке привезли емкости с аммиаком. Из-за нарушения герметичности из них в воздух вытекают опасные вещества. В ГУР предупредили, что следствием такого химического загрязнения может стать экологическая катастрофа.

Россия может во всем обвинить Украину

Разведка предупредила, что российские наемники могут использовать техногенную катастрофу против Украины. Вероятно, они начнут бросать обвинения в сторону нашего государства. Применение ядовитых химических веществ враг цинично захочет использовать как повод для нового вторжения.

Москва готовит провокации

. Ранее в разведке предостерегли, что государство-агрессорка может готовиться к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом.

Иностранные СМИ пишут, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. Впрочем, прежде чем ввести войска на нашу территорию, Москва может прибегнуть к провокациям на Донбассе. Все это нужно ей для того, чтобы хоть как-то "объяснить" свое военное присутствие там.

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По информации The Guardian, перед новым нападением Россия хочет оправдать свои агрессивные намерения. Источник издания утверждает, что влиятельные российские лица уже занимаются фабрикованием украинских провокации в государственных и социальных сетях. Именно такую ​​тактику Кремль воспользовался в 2014 году.

Шевченко – уже не тренер Дженоа

Источник: твитер Дженоа

В субботу, 15 января итальянский клуб Дженоа официально уволил Андрея Шевченко с должности главного тренера. Футболиста и его помощников поблагодарили за проделанную работу. Отметим, что Шевченко возглавлял тренерский штаб команды совсем мало – с ноября 2021 года по январь 2022 года. За это время клуб сыграл в 11 матчах.

Шевченко – тренер Дженоа: основное

Когда Шевченко пришел в Дженоа, клуб находился в сложном положении. До этого ему удалось лишь раз выиграть поединок в Серии А сезона-2021/2022.

С тех пор как главным тренером у них стал украинец, команда победила еще в одном матче – против Салернитаны. Зато в чемпионате Италии команда 5 раз проигрывала и 3 раза сыграла вничью.

Еще одна неудача постигла Дженоа в поединке с Миланом во время соревнования за Кубок Италии. По состоянию на начало 2022 года команда находится в зоне вылета в Серии А.

Как на увольнение реагируют фаны клуба

Итальянские болельщики не понимают, почему уволили Шевченко. Они защищают украинца и возмущаются решением руководства клуба в социальных сетях. Фанаты жалуются на то, что ему даже не дали возможности воспользоваться первыми зимними усилениями. Многие считают, что после ухода Шевченко генуэзцев ждет разве что Серия Б.



Шевченко покидает Дженоа / Фото Getty images

Эксперты об увольнении Шевченко

О решении руководства Дженоа высказался спортивный комментатор Игорь Бойко. По его словам, увольнение Шевченко было очевидным. Мол, он имел право лишь на одну ошибку. "Шевченко вычеркнули только из-за неудачи в матче со Специей. Нужно было побеждать, а вот первый тайм получился абсолютно позорным", – убежден Бойко.

Обозреватель итальянского футбола Юрий Шевченко отметил, что американские владельцы Дженоа подорвали свой авторитет, не успев его завоевать. Увольнение украинца за 2 недели до закрытия трансферного окна он назвал "цирком".

18 сценариев США в случае нового нападения России

. "Грифоны" – первый клуб в тренерской карьере Андрея Шевченко. До того он возглавлял сборную Украины. Покинул пост ее главного тренера после завершения 5-летнего контракта.

Источник: Financial Times

Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предостерегла Москву: если там нападут на Украину, со стороны США и союзников в Евросоюзе будет жесткая реакция. Говорится, в частности, об экономических и финансовых санкциях. Нуланд пригрозила, что ограничения будут серьезнее, чем когда Россия ворвалась в Крым. Их масштаб будет зависеть от действий Кремля.

Я не собираюсь предварительно просматривать 18 различных сценариев... Наша приверженность и разговор, который мы ведем с нашими союзниками, касаются того, чтобы причинить очень острую боль очень быстро,

– подчеркнула Нуланд.

В то же время она заверила, что Вашингтон надеется на дипломатические решения. Впрочем, достижение конкретных договоренностей требует определенного времени. Сейчас в США работают над письменными ответами российским чиновникам.

Евросоюз назвал 10 шагов в сфере безопасности

Стоит отметить, что ранее в Евросоюзе заявили, что готовы дать прямой ответ на любую агрессию России. На фоне таких угроз там уже определили 10 шагов в сфере европейской безопасности.

Европейский союз отвергает попытку России создавать сферы влияния в Европе.

В ЕС подтвердили, что главные принципы безопасности, изложенные в Хельсинском заключительном акте, до сих пор действуют.

Евросоюз остается "солидарным с Украиной и другими странами в Европе, которым угрожает Россия".

Москву призвали к деэскалации.

Европейский союз ответит на любую российскую атаку против Украины.

Европа будет тесно сотрудничать с США по прекращению военного конфликта.

Евросоюз будет координировать усилия по поддержанию безопасности с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.

Организация готова присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предвидения любой военной деятельности, мер для укрепления доверия.

Также там поддержат перезапуск работы по контролю над вооружениями.

Сейчас в Европе будут работать над санкциями за нарушение международного права.

У Епифания – коронавирус

Источник: ПЦУ

У 42-летнего митрополита Епифания подтвердили коронавирус. Предстоятель Православной церкви Украины получил положительный результат теста днем 15 января. Чтобы не подвергать опасности других, митрополит самоизолируется, пока не выздоровеет. Он будет находиться на амбулаторном лечении.



Митрополит Епифаний инфицировался коронавирусом / Фото ПЦУ

Глава ПЦУ – вакцинирован

Отметим, что в ближайшие дни Епифаний не будет проводить богослужения и принимать посетителей. Неизвестно, как сейчас чувствует себя глава ПЦУ. Но вероятнее всего, что течение болезни у него будет легким. Ведь в 2021 году он прошел полный курс вакцинации против COVID-19.