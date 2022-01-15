Найважливіші новини України та світу за суботу, 15 січня:

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Трагедія у Карпатах

Джерело: ДСНС

У Карпатах при сходженні на Говерлу сталася трагедія. 15 січня близько 11:00 туристи з Южного, що на Одещині, підіймалися на вершину по синьому маршруту, але впали в обрив. 57-річна жінка зазнала смертельних травм. Разом з нею підйом здійснювали ще 34-річний чоловік та 32-річна жінка. У них – травми різного ступеня важкості. Молодшій туристці після падіння вдалося зателефонувати рятувальникам й пояснити, що з ними трапилося.

Зверніть увагу! Чому сталася трагедія – поки невідомо. Втім, напередодні у ДСНС попереджали про загрозу сходження лавин у горах на Івано-Франківщині.

Як рятували туристів

Чоловіка з травмою ноги перед 15:00 рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк". Наразі ним опікуються медики.

Приблизно у той же ж час знайшли і постраждалу жінку. Вже о 15:40 її також доставили на базу. З туристами працюють психологи ДСНС.



Постраждалих вже спустили з гори / Фото Нацполіції

Поліція відкрила справу

Трагічний інцидент розслідуватимуть правоохоронці. Вони вже відкрили кримінального провадження за статтею про вбивство (це стандартна процедура) з приміткою "нещасний випадок". У поліції розповіли, що їхні працівники не виявили слідів насильницької смерті під час огляду тіла загиблої жінки. Усі обставини події з'ясовуватимуть у ході досудового розслідування.

Викид хімікатів в окупованій Горлівці

Джерело: фейсбук-сторінка ГУР Міноборони

Українські розвідники з'ясували що окупанти втратили контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території Донбасу. За їхньою інформацією, 14 січня на підприємство "Стирол", що в окупованій Горлівці, привезли ємності з аміаком. Через порушення герметичності з них у повітря витікають небезпечні речовини. У ГУР застерегли, що наслідком такого хімічного забруднення може стати екологічна катастрофа.

Росія може у всьому звинуватити Україну

Розвідка попередила, що російські найманці можуть використати техногенну катастрофу проти України. Ймовірно, вони почнуть кидати звинуваченнями у бік нашої держави. "Застосування отруйних хімічних речовин" ворог цинічно захоче використати як привід для нового вторгення.

Довідка. Раніше у розвідці застерегли, що держава-агресорка може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором.

Москва готує провокації

Іноземні ЗМІ пишуть, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну все ще зберігається. Втім, перш ніж ввести війська на нашу територію, Москва може вдатися до провокацій на Донбасі. Все це потрібно їй для того, аби хоч якось "пояснити" свою військову присутність там.

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За інформацією The Guardian, перед новим нападом Росія хоче виправдати свої агресивні наміри. Джерело видання ствердує, що впливові російські особи вже займаються фабрикуванням українських провокації у державних та соціальних мережах. Саме такою тактикою Кремль скористався у 2014 році.

Шевченко – вже не тренер Дженоа

Джерело: твітер Дженоа

У суботу, 15 січня Італійський клуб Дженоа офіційно звільнив Андрія Шевченка з посади головного тренера. Футболісту та його помічникам подякували за виконану роботу. Зазначимо, що Шевченко очолював тренерський штаб команди зовсім мало – з листопада 2021 року по січень 2022 року. За цей час клуб зіграв в 11 матчах.

Шевченко – тренер Дженоа: основне

Коли Шевченко прийшов у Дженоа, клуб перебував у складному становищі. До цього йому вдалося лише раз виграти поєдинок у Серії А сезону-2021/2022.

Відколи головним тренером у них став українець, команда перемогла ще в одному матчі – проти Салернітани. Натомість у чемпіонаті Італії команда 5 разів програвала та 3 рази зіграла внічию.

Ще одна невдача спіткала Дженоа у поєдинку з Міланом під час змагання за Кубок Італії. Станом на початоку 2022 року команда перебуває у зоні вильоту в Серії А.

Як на звільнення реагують фани клубу

Італійські вболівальники не розуміють, чому звільнили Шевченка. Вони захищають українця й обурюються рішенням керівництва клубу в соціальних мережах. Фанати скаржаться на те, що йому навіть не дали можливості скористатися першими зимовими посиленнями. Багато хто вважає, що після відходу Шевченка генуезців чекає хіба що Серія Б.



Шевченко покидає Дженоа / Фото Getty images

Експерти про звільнення Шевченка

Щодо рішення керівництва Дженоа висловився спортивний коментатор Ігор Бойко. За його словами, звільнення Шевченка було очевидним. Мовляв, він мав право лише на одну помилку. "Шевченка викреслили лише через невдачу у матчі зі Спецією. Потрібно було перемагати, а ось перший тайм вийшов абсолютно ганебним", – переконаний Бойко.

Оглядач італійського футболу Юрій Шевченко наголосив, що американські власники Дженоа підірвали свій авторитет, не встигнувши його завоювати. Звільнення українця за 2 тижні до закриття трансферного вікна він назвав "цирком".

Довідка. "Грифони" – перший клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка. До того він очолював збірну України. Покинув посаду її головного тренера після завершення 5-річного контракту.

18 сценаріїв США у випадку нового нападу Росії

Джерело: Financial Times

Заступниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд застерегла Москву: якщо там нападуть на Україну, з боку США та союзників в Євросоюзі буде жорстка реакція. Мовиться, зокрема, про економічні та фінансові санкції. Нуланд пригрозила, що обмеження будуть серйознішими, ніж коли Росія вдерлася до Криму. Їхній масштаб залежатиме від дій Кремля.

Я не збираюся попередньо переглядати 18 різних сценаріїв… Наша прихильність і розмова, яку ми ведемо з нашими союзниками, стосуються того, щоб завдати дуже гострого болю дуже швидко,

– наголосила Нуланд.

Водночас вона запевнила, що Вашингтон сподівається на дипломатичні рішення. Втім, досягнення конкретних домовленостей потребує певного часу. Наразі у США працюють над письмовими відповідями російським високопосадовцям.

Важливо Навчання в країнах НАТО і зброя: США пообіцяли допомогу Україні в разі вторгнення Росії

Євросоюз назвав 10 кроків у сфері безпеки

Варто зауважити, що раніше в Євросоюзі заявили, що готові дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії. На тлі таких загроз там вже визначили 10 кроків у сфері європейської безпеки.

Європейський союз відкидає спробу Росії створювати сфери впливу в Європі.

В ЄС підтвердили, що головні принципи безпеки, викладені у Гельсінському заключному акті, досі чинні.

Євросоюз залишається "солідарним з Україною та іншими країнами в Європі, яким погрожує Росія".

Москву закликали до деескалації.

Європейський союз відповість на будь-яку російську атаку проти України.

Європа тісно співпрацюватиме зі США щодо припинення військового конфлікту.

Євросоюз координуватиме зусилля щодо підтримання безпеки з США, НАТО та в межах ОБСЄ.

Організація готова долучитися до посилення механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, заходів для зміцнення довіри.

Також там підтримають перезапуск роботи щодо контролю над озброєннями.

Наразі в Європі працюватимуть над санкціями за порушення міжнародного права.

В Епіфанія – коронавірус

Джерело: ПЦУ

У 42-річного митрополита Епіфанія підтвердили коронавірусу. Предстоятель Православної церкви України отримав позитивний результат тесту вдень 15 січня. Аби не наражати на небезпеку інших, митрополит самоізолються, поки не одужає. Він перебатиме на амбулаторному лікуванні.



Митрополит Епіфанія інфікувався коронавірусом / Фото ПЦУ

Глава ПЦУ – вакцинований

Зазначимо, що найближчими днями Епіфаній не звершуватиме богослужінь та не прийматиме відвідувачів. Невідомо, як зараз почувається очільник ПЦУ. Але найімовірніше, що перебіг хвороби у нього буде легким. Адже у 2021 році він пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19.

Зверніть увагу! Саме так було вселенського патріарха Варфоломія. Попри поважний вік (йому 81) той переніс хворобу без ускладень, адже теж щеплений.