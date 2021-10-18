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Смерть Андрея Павлова

Источник: "Первый городской"

В Кривом Роге нашли тело Андрея Павлова – родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина. Информации о гибели Павлова-младшего пока крайне мало. Известно лишь, что его 18 октября видели живым, а уже в 16:30 его друг нашел Павлова мертвым.

Причину смерти пока не обнародуют. Является ли смерть насильственной, пока не сообщается. Трагедию расследуют правоохранители.

Что известно о смерти Константина Павлова

В селе Вольное Днепропетровской области 15 августа нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он лежал на пороге своего дома, а у его тела было ружье.

Полиция открыла дело по умышленному убийству. Однако рассматривают версии самоубийства и неосторожного обращения с оружием.

СМИ писали о различных вариантах событий. Например, утверждали, что Павлов якобы одолжил деньги у криминалитета, но не смог их вернуть. Попрощались с мэром 19 августа. Его похоронили на Центральном кладбище.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать расследование дела на личном контроле. Кривой Рог – родной город Зеленского.

В Украине становится больше "красных" областей

Источник: 24 канал

В Украине нет ни одной области, которая бы соответствовала зеленой карантинной зоне. А по состоянию на 18 октября "красных" регионов стало больше. Теперь их 5:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Первой красные карантинные ограничения получила Херсонская область. Ситуация с коронавирусом там достаточно критическая. По состоянию на 18 октября городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены почти на 100%.

Больше об этом Пациентов везут в другие города: в Херсоне COVID-больницы заполнены почти на 100%

Какие ограничения в красной зоне

В области посетителей не принимают заведения общественного питания, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и тому подобное.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Важно! Ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации. То есть, если персонал и все посетители учреждений имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, они могут работать.

В то же время признаки оранжевой зоны эпидемической опасности имеют:

Киев и область;

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



Оранжевая зона сигнализирует об опасности распространения COVID-19 / Инфографика 24 канала

Россия разрывает отношения с НАТО

Источник: ТАСС

Кремль принял решение прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. К тому же Россия закроет информационное бюро Альянса в Москве. Таким образом Москва ответила на решение Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО.

Поэтому МИД России закроет представительство в Брюсселе и Информбюро в Москве. В частности прекратит свою работу главный военный представитель России при НАТО. Причина тому, как утверждают в РФ, – действия самого НАТО

У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО,

– сказал глава МИД России Лавров.

Работа постоянного представительства будет прекращена 1 ноября или на несколько дней позже.

Что этому предшествовало

6 октября НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при Альянсе. Как сообщило НАТО, эти люди занимались шпионажем в пользу России.

Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, все эти люди работали на российскую разведку. Следовательно, при НАТО тогда оставили только 10 сотрудников из России.

В НАТО приняли к сведению заявление главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова о прекращении работы миссии России. Однако сообщений об этом не поступало.

Интересно! В Кремле назвали вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такую реакцию " настоящей истерикой".

Скандал с удерживанием миссии ОБСЕ

Источник: 24 канал

Пророссийские боевики 15 октября заблокировали в отеле Донецка членов миссии ОБСЕ. Впоследствии такая же ситуация произошла и в Горловке.

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В 16 часов 17 октября ворота передовой патрульной базы ОБСЕ в Горловке закрыли цепью и на замок. Также ворота заблокировали автомобилем с табличкой "ДНР", возле которой стояли двое вооруженных боевиков. База ОБСЕ расположена в отеле. Его владелец сообщил сотрудникам миссии, что им не позволят выйти наружу. Перед отелем боевики поставили несколько палаток, имитируя акцию протеста.

Что требуют боевики

Они требуют освободить задержанного ранее Вооруженными силами Украины боевика-разведчика Андрея Косяка. С такими же требованиями ранее местные сепаратисты заблокировали наблюдателей в гостинице Донецка.

Что известно о задержании боевика? 13 октября на Донбассе 13 октября на Донбассе задержали российского боевика , который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Мужчину по имени Андрей Косяк схватили возле КПВВ "Золотое" на подконтрольной Украине части Луганской области. В Службе безопасности Украины заявили также, что тот находился в розыске по подозрению в умышленном убийстве. Марионеточная власть на оккупированных территориях пригрозила, что откажется от минского формата , если боевика не отпустят.

Работу ОБСЕ все же разблокировали, – СМИ

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ, вечером 18 октября работу СММ ОБСЕ на патрульной базе в оккупированной Горловке разблокировали. Сторонники оккупационного режима решили снять блокаду. Оккупанты пошли на уступки, потому что якобы "удалось достичь соглашения".

О чем именно договорились наемники – пока неизвестно. Однако на территории возле отеля уже начали демонтировать палаточный городок.

Украинский суд арестовал Косяка

Вечером 18 октября Северодонецкий городской суд Луганской области постановил взять под стражу боевика Андрея Косяка. Ему сообщили подозрение по статье 260 об участии в незаконных вооруженных формированиях.

По данным следствия, в 2017 году Андрей Косяк вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк имени Платова" так называемой народной милиции "ЛНР". В частности, это подразделение регулярно принимало участие в уничтожении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины.

В Украину идет потепление до +20 градусов

Источник: Укргидрометцентр

В конце недели в Украине существенно поднимется температура воздуха. В пятницу, 22 октября, прогнозируют аж до +20 градусов. В то же время синоптики отмечают, что в большинстве западных регионов будет падать дождь. Там столбики на термометрах будут показывать +12...+17 градусов.

В остальных областях Украины, кроме юга, температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Стоит также ожидать сухую и солнечную погоду.

Теплее всего будет в южных регионах:

Николаевщина – +16...+18 градусов;

Херсонщина – +17...+19 градусов;

Крымский полуостров – +17...+19 градусов;

Одесщина – +18...+20 градусов.

Однако, как рассказала синоптик Наталья Диденко, потеплению будет предшествовать незначительное похолодание.

Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзните, утепляйте себя, кормите придомовых кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу,

– призвала синоптик.

Какой будет погода 19 октября

Погода в Украине во вторник, 19 октября, будет прохладной и пасмурной. Солнце только изредка будет появляться из-за туч, а на востоке нашей страны прогнозируют дожди. Теплее всего будет на юге Украины и в Ужгороде. Там столбики термометров покажут максимально +12...+14 градусов.