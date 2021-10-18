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Смерть Андрія Павлова

Джерело: "Первый городской"

У Кривому Розі знайшли тіло Андрія Павлова – рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина. Інформації про загибель Павлова-молодшого наразі вкрай мало. Відомо лише, що його 18 жовтня бачили живим, а вже о 16:30 його друг знайшов Павлова мертвим.

Причину смерті наразі не оприлюднюють. Чи є смерть насильницькою, поки не повідомляється. Трагедію розслідують правоохоронці.

Що відомо про смерть Костянтина Павлова

У селі Вільне Дніпропетровської області 15 серпня знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він лежав на порозі свого будинку, а біля його тіла була рушниця.

Поліція відкрила справу щодо умисного вбивства. Однак розглядають і версії самогубства та необережного поводження зі зброєю.

ЗМІ писали про різні варіанти подій. Наприклад, стверджували, що Павлов нібито позичив гроші у криміналітету, але не зміг їх повернути. Попрощались із мером 19 серпня. Його поховали на Центральному кладовищі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме розслідування справи на особистому контролі. Кривий Ріг – рідне місто Зеленського.

В Україні більшає "червоних" областей

Джерело: 24 канал

В Україні немає жодної області, яка б відповідала зеленій карантинній зоні. А станом на 18 жовтня "червоних" регіонів побільшало. Тепер їх 5:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Першою червоні карантинні обмеження отримала Херсонська область. Ситуація з коронавірусом там достатньо критична. Станом на 18 жовтня міські лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, заповнені майже на 100%.

Більше про це Пацієнтів везуть в інші міста: у Херсоні COVID-лікарні заповнені майже на 100%

Які обмеження червоної зони

В області відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Важливо! Обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації. Тобто, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації чи негативні ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин, вони можуть працювати.

Водночас ознаки помаранчевої зони епідемічної небезпеки мають:

Київ та область;

Волинська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.



Помаранчева зона сигналізує про небезпеку поширення COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Росія розриває стосунки з НАТО

Джерело: ТАСС

Кремль ухвалив рішення припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. До того ж Росія закриє інформаційне бюро альянсу в Москві. У такий спосіб Москва відповіла на рішення Альянсу відкликати 8 співробітників Росії при НАТО.

Відтак МЗС Росії закриє представництво у Брюсселі і інформбюро в Москві. Зокрема припинить свою роботу головний військовий представник Росії при НАТО. Причина тому, як стверджують у Росії, – дії самого НАТО

У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО,

– сказав очільник МЗС Росії Лавров.

Робота постійного представництва буде припинена 1 листопада або ж на декілька днів пізніше.

Що цьому передувало

6 жовтня НАТО повідомило, що висилає 8 російських дипломатів при Альянсі. Як повідомило НАТО, ці люди займалися шпигунством на користь Росії.

Як розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг, усі ці люди працювали на російську розвідку. Відтак, при НАТО тоді залишили лише 10 співробітників з Росії.

У НАТО взяли до відома заяву глави російського міністерства закордонних справ Сергія Лаврова про припинення роботи місії Росії. Однак повідомлень про це не надходило.

Цікаво! У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм. У Міністерстві закордонних справ України назвали таку реакцію "справжньою істерикою".

Скандал з утримуванням місії ОБСЄ

Джерело: 24 канал

Проросійські бойовики 15 жовтня заблокували у готелі Донецька членів місії ОБСЄ. Згодом така ж ситуація сталася і у Горлівці.

До теми Роздування конфлікту чи тероризм: що відомо про взяття у заручники членів місії ОБСЄ

О 16 годині 17 жовтня ворота передової патрульної бази ОБСЄ в Горлівці закрили ланцюгом і на замок. Також ворота заблокували автомобілем із табличкою "ДНР", біля якої стояли двоє озброєних бойовиків. База ОБСЄ розташована в готелі. Його власник повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять вийти назовні. Перед готелем бойовики поставили кілька наметів, імітуючи акцію протесту.

Що вимагають бойовики

Вони вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України бойовика-розвідника Андрія Косяка. З такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька.