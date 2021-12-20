Важнейшие новости Украины и мира сегодня:
Актуально Россия пригрозила военным ответом, если НАТО "продолжит наступать"
Подозрение Петру Порошенко
Источник: 24 канал
Пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Эту информацию подтвердили в СБУ и рассказали, в чем обвиняют пятого президента Украины.
Что инкриминируют Порошенко
Начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич отметил, что СБУ и ГБР собрали достаточно доказательств, которые явились основанием для сообщения о подозрении Петру Порошенко. Экслидер Украины обвиняется в:
- госизмене;
- содействии деятельности террористических организаций.
Порошенко подозревают в том, что он в 2014 – 2015 годах, будучи в должности президента Украины, использовал свои полномочия и применил незаконные меры к расторжению имеющихся торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из Южно-Африканской республики.
Интересно Быстрого финала не будет, – политолог о деле Порошенко
В то же время по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с неподконтрольных территорий. В СБУ подчеркнули, что таким образом Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей России. Служба безопасности видит в этих действиях признаки подрывной деятельности суверенитета Украины.
Кроме того, после заключенных контрактов подозреваемый и другие соучастники оказали материальное содействие деятельности террористических организаций на сумму свыше 200 миллионов гривен,
– добавил Анатолий Булич.
Порошенко хотели допросить, но он проигнорировал следователей
17 декабря следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Впрочем, политик проигнорировал их: сел в машину и уехал. Этот момент запечатлели на видео. Порошенко сначала должны были просто допросить. Впрочем, экс-замгенпрокурора Виктор Трепак утверждал, что ему готовят сообщение о подозрении.
В Офисе генпрокурора сообщили, что повторно вызвали Порошенко в помещение ГБР на 23 декабря, в 10:00. Именно тогда будут решаться вопросы о вручении ходатайства об избрании меры пресечения. В то же время прокуратура еще не определилась, какую меру пресечения будет просить для Порошенко.
Ранения украинских военных в зоне ООС
Источник: ООС
В зоне Операции объединенных сил двое украинских военных взорвались на взрывчатке. Они получили ранения, поэтому их пришлось госпитализировать.
В каком состоянии раненые
Воинам была оказана домедицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, другого – средней тяжести. Обстрелы боевиков с начала суток не зафиксировали.
Как прошли сутки на передовой
За сутки 19 декабря оккупанты 2 раза нарушали тишину, однажды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение:
- Возле Новозвановки враг стрелял из артиллерии калибра 122 миллиметров.
- В направлении Светлодарска наемники били из крупнокалиберных пулеметов.
Встреча глав стран "Люблинского треугольника"
Источник: твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 20 декабря встретился с президентами Польши и Литвы. Украинский лидер принимал политиков среди заснеженных Карпат. После неформального общения началась трехсторонняя встреча. По ее завершении президенты Украины, Польши и Литвы подпишут совместное заявление.
Интересно Альтернатива "русскому миру", – Кулеба о "Люблинском треугольнике"
Зеленский отметил символичность переговоров – в годовщину 30-летия признания независимости Украины Польшей и Литвой. Именно эти страны признали суверенитет нашего государства одними из первых. И Науседа и Дуда подтвердили полную поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Также, по мнению президентов, есть прогресс в осуществлении трансформаций для приближения нашего государства к стандартам ЕС и НАТО.
Президенты Украины, Польши и Литвы подписали важный документ, касающийся поддержки членства Украины в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский обратил внимание, что документ не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля. Кроме того, он также подчеркнул, что лидеры Польши и Литвы согласовали важные шаги в этих направлениях на 2022 год.
Что следует знать о "Люблинском треугольнике"
Это дипломатическая инициатива, объединяющая Украину, Литву и Польшу. Декларацию о создании этого альянса министры иностранных дел стран-участниц подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине. В рамках этого формата Польша, Литва и Украина будут работать в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
ОАСК заблокировал конкурс по избранию главы САП
Источник: ОАСК
Окружной административный суд города Киева заблокировал конкурс по избранию главы САП. В частности суд частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По результатам рассмотрения дела суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре,
– говорится на странице ОАСК.
В суде аргументировали это решение тем, что:
- из-за изменений в законодательстве конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП (являющаяся ответчиком по делу) была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка;
- законодательно не определили орган, которому бы такие полномочия передавались.
Как следствие – суд решил, что:
- Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;
- а также говорится о противоправности принятия ею порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.
Конкурс в САП: кратко
- Из более 100 кандидатов на должность до финала дошли двое: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.
- Дальше процесс не продвигается. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что заседания срывают.
- В США призвали немедленно избрать руководителя САП, ведь именно это учреждение играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.
По Украине ударят 20-градусные морозы
Источник: METEOPROG.ua
В Украину на этой неделе движется существенное похолодание. Синоптики прогнозируют первые по-настоящему сильные морозы по всей территории страны. По словам синоптика Игоря Кибальчича, морозы, которые продлятся несколько дней, вызовет холодная воздушная масса из Арктики.
С 21 по 24 декабря столбики термометров опустятся ниже нормы на -7...-12 градусов. Наиболее холодно будет на северо-востоке. Также, уже традиционно, холода придут в Карпаты и Прикарпатье. В отдельные дни здесь ожидается до -20...-15 градусов.
Какая будет погода в течение недели
- Похолодание придет сразу с понедельника, 20 декабря. Днем температура будет колебаться в пределах -4…+1 градуса, а вечером начнет снижаться.
- 21 декабря ночная температура воздуха опустится до -12...-7 градусов, а дневная -9...-4 градуса. На северо-востоке и в Карпатах – -15…-10 градусов, на юге ночью -8…-3 градуса, днем около 0 градусов.
- 22 – 23 декабря морозы станут сильнее. Ночью будут давить до -15...-10 градусов, а днем -9...-4 градуса. На востоке, севере и Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -20...-15 градусов, днем до -15...-10 градусов. На юге Украины ночью ожидается -12...-7 градусов, днем -6...-1 градус.
- В конце недели, в пятницу, 24 декабря, начиная с западных областей, морозы будут слабеть до -12...-7 градусов. В то же время, на востоке страны холод не будет отступать. Ночная температура здесь опустится до -20...-15 градусов, а днем -12...-7 градусов.
- 25-26 декабря, на выходные, потепление почувствует вся Украина. Ночью температура достигнет -10…-5 градусов, а днем около 0 градусов. В воскресенье тепло еще больше усилится и воздух прогреется до +2…+7 градусов.